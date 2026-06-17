কৰ্কট ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা, ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হ’ব ধনু ৰাশিৰ লোক...চাওক কেনেদৰে পাৰ হ’ব বুধবাৰৰ দিনটো
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
Published : June 17, 2026 at 5:05 AM IST
মেষ ৰাশি: যুক্তিসূত্ৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্যত সফলতা লাভ ৷ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্য ভাল ৷ আজি বিপদৰ আশংকা নাই, কিন্তু সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ বিপদত পৰাৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিব ৷ আবেলিটো প্ৰায় ভাল ৷
বৃষ ৰাশি: আজি নতুন ব্যৱসায়-বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷
মিথুন ৰাশি: নিজৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতিৰ যোগ ৷
কৰ্কট ৰাশি: জীৱনত সফলতা লাভৰ যোগ ৷ আপুনি ধৈৰ্যশীল, সহনশীল ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰায় ভাল দিন ৷
সিংহ ৰাশি: সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ নিজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ সক্ষম নহ’ব পাৰে, কিন্তু চিন্তা নকৰিব ৷ দিনটো প্ৰায় সফল ৷ আজি ভাগ্য ভাল, ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷
কন্যা ৰাশি: নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পীসুলভ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ কাঠৰ বস্তু নতুনকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ জীৱনটো ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷
তুলা ৰাশি: মানসিক হতাশাত ভূগিব পাৰে ৷ সন্তানৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ হতাশ হ’ব ৷ কর্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ প্রমুখৰ পৰা হতাশা হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত আৰু সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ কৰ্মত ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷
ধনু ৰাশি: আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব । আচৰিত নহ’ব আপুনি আজি ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হ’ব ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ সন্ধিয়াটো আপোনাৰ বাবে প্ৰায় ভাল ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
মকৰ ৰাশি: পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলিলৈ কৰ্মজীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ দিনটোৰ শেষত খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে থকা সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ফল লাভৰ যোগ ৷
কুম্ভ ৰাশি: প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম অৰ্জনৰ যোগ ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ নিজৰ 100% মনোযোগ দিব ৷ সফল হ’ব ৷
মীন ৰাশি: আজি আপোনাৰ নতুন অধ্যয়নৰ প্ৰতি সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷ কঠিন পৰিস্থিতিত সঠিক, আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷