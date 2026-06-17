ETV Bharat / state

কৰ্কট ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা, ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হ’ব ধনু ৰাশিৰ লোক...চাওক কেনেদৰে পাৰ হ’ব বুধবাৰৰ দিনটো

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল

DAILY HOROSCOPE
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 5:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ ৰাশি: যুক্তিসূত্ৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্যত সফলতা লাভ ৷ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্য ভাল ৷ আজি বিপদৰ আশংকা নাই, কিন্তু সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ বিপদত পৰাৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিব ৷ আবেলিটো প্ৰায় ভাল ৷

বৃষ ৰাশি: আজি নতুন ব্যৱসায়-বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷

মিথুন ৰাশি: নিজৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতিৰ যোগ ৷

কৰ্কট ৰাশি: জীৱনত সফলতা লাভৰ যোগ ৷ আপুনি ধৈৰ্যশীল, সহনশীল ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰায় ভাল দিন ৷

সিংহ ৰাশি: সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ নিজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ সক্ষম নহ’ব পাৰে, কিন্তু চিন্তা নকৰিব ৷ দিনটো প্ৰায় সফল ৷ আজি ভাগ্য ভাল, ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷

কন্যা ৰাশি: নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পীসুলভ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ কাঠৰ বস্তু নতুনকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ জীৱনটো ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷

তুলা ৰাশি: মানসিক হতাশাত ভূগিব পাৰে ৷ সন্তানৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ হতাশ হ’ব ৷ কর্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ প্রমুখৰ পৰা হতাশা হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷

বৃশ্চিক ৰাশি: নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত আৰু সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ কৰ্মত ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷

ধনু ৰাশি: আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব । আচৰিত নহ’ব আপুনি আজি ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হ’ব ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ সন্ধিয়াটো আপোনাৰ বাবে প্ৰায় ভাল ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷

মকৰ ৰাশি: পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলিলৈ কৰ্মজীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ দিনটোৰ শেষত খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে থকা সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ফল লাভৰ যোগ ৷

কুম্ভ ৰাশি: প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম অৰ্জনৰ যোগ ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ নিজৰ 100% মনোযোগ দিব ৷ সফল হ’ব ৷

মীন ৰাশি: আজি আপোনাৰ নতুন অধ্যয়নৰ প্ৰতি সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷ কঠিন পৰিস্থিতিত সঠিক, আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷

TAGGED:

দিনটোৰ ৰাশিফল
ইটিভি ভাৰত অসম
বৈদিক ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.