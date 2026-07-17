শুকুৰবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
Published : July 17, 2026 at 4:57 AM IST
মেষ ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ৰসহীন আৰু আকৰ্ষণহীন হৈ থাকিব । সৰু-সুৰা অসুস্থতাই আপোনাক আমনি দি থাকিব, যাৰ ফলত আপুনি এলেহুৱা, ভাগৰুৱা আৰু শক্তিহীন হৈ থাকিব । অধিক শৰীৰচৰ্চা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আপুনি ইতিমধ্যেই এয়া অধিক পৰিমাণে কৰিয়ে আছে । তাতকৈ বিশ্ৰাম লোৱাটো, অৱসৰ যাপন কৰাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । ভ্ৰমণৰ দিন পিছুৱাই দিয়ক, কাম শেষ কৰাৰ কাৰণে অ’ত-ত’ত দৌৰি ফুৰাৰ সলনি আৰাম কৰক । কাম কেতিয়াও শেষ নহয় ! আপুনি এতিয়া বহুত চিন্তাত আছে আৰু দুশ্চিন্তাই আপোনাক আগুৰি ধৰি আছে ৷ গতিকে কামৰ পৰা অলপ ছুটী লৈ লওঁক । বহুদিনৰে পৰা এই ছুটী লওঁ লওঁ কৰি আছে আপুনি । আপোনাৰ মন ভাল নাই কাৰণে ঘৰত প্ৰিয়জনৰ সৈতে মত বিৰোধৰ ফলত আপুনি বিৰক্ত হ’ব । এতিয়া আকোৰগোঁজ হৈ থকাৰ সময় নহয়, ঘৰৰ মানুহ আপুনি কোৱা কথাবোৰ বুজি নাপালে আপোনাৰ মনতহে তেওঁলোকে আঘাত দিব । আপুনি সন্তানৰ বা আপোনাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ থাকিব । সাৱধানে থাকিব ৷
বৃষ ৰাশি: আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম প্ৰভাৱ পৰিব আপোনাৰ ওপৰত । কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ভাল কথা হ’ল দিনটোক আপুনি নিজৰ ইচ্ছাত যিমান পাৰে ভাল কৰি তুলিব পাৰে । আপোনাৰ মানসিক স্থিৰতা আৰু প্ৰবল ইচ্ছাশক্তিৰ বলত দিনটো আৰু জটিল হৈ নাথাকে । আপুনি যিমান ভালকৈ কাম কৰিব, সিমানেই ভাল ফল পাব । দিশাহীনভাৱে অ’ত ত’ত ঘূৰি ফুৰাৰ সলনি কাম কৰি যাওঁক । যিমান পাৰে ভালকৈ কাম কৰক আৰু আত্মবিশ্বাসৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাওঁক । পিতৃৰ পৰা কোনো লাভ আৰু উপকাৰ পাব । পিতৃৰ সৈতে মনৰ কথা পাতি ভাল লাগিব আপোনাৰ । আপুনি নিজেই যদি পিতৃ, তেন্তে নিজৰ সন্তানৰ সৈতে গম্ভীৰ অথচ উদাৰভাৱে কথা পাতক । খেল আৰু খেলুৱৈসকলৰ বাবে দিনটো বৰ ভাল । আপুনি যদি খেলুৱৈ, তেন্তে আপুনি নিজৰ খেল দেখুওৱাসকলক আচৰিত কৰি দিব ।
মিথুন ৰাশি: হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰিব ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কৰ্মজীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মত প্রতিযোগিতা হ’ব পাৰে, কিন্তু প্রতিযোগী বিফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি: এক নতুন সক্ৰিয় দিন ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
সিংহ ৰাশি: আজি আপোনাৰ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, সফল হʼব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে, লোৱা নিৰ্ণয় পালন কৰা উচিত ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ৷
কন্যা ৰাশি: পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন হʼব ৷ আপুনি আজি আবেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
তুলা ৰাশি: প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ কিন্তু শেষত ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
ধনু ৰাশি: ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল হʼব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷
মকৰ ৰাশি: স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালত ঔষধৰ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ তেনেকুৱাত সদায় যোগ-অনুশীলন কৰা ভাল ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
কুম্ভ ৰাশি: আপোনাৰ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্মজীৱন ভাল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
মীন ৰাশি: নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ পদক্ষেপ লোৱা উচিত ।আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকি কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ৷