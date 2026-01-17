শনি দেৱৰ প্ৰভাৱ, আজি সলনি হ’ব নেকি আপোনাৰ ভাগ্য; সফলতাৰ তালিকাত আছে এই ৰাশি জাতক-জাতিকাসকল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি শনিবাৰে আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব। গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 17, 2026 at 5:32 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো এলেহুৱা বা নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ কার্যত পৰিব ৷ কার্যত অধিক মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ খং-ৰাগৰ প্ৰভাৱ সম্পর্কত পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : ৰোগ হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ যাত্রা নকৰিব ৷ দুর্ঘটনা হʼব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : মেনেজাৰ আৰু প্রশাসকে অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অ-আমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধু লাভ ৷ আনন্দিত ফল লাভ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিব ৷
- সিংহ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভাল ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ লʼৰা-ছোৱালীয়ে সফলতা লাভ কৰিব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো কঠিনতাৰ মাজেৰে পাৰ হʼব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ মাতৃৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- তুলা ৰাশি : ভাইটি-ভণ্টীৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ দিনটো ভাল ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ ভাগ্য ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ।
- ধনু ৰাশি : ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । বন্ধুৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ সন্ধিয়া আপুনি নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়ৰ উপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক । সাৱধানে কথা ক’ব ৷ শান্ত আৰু বিনম্ৰ হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰক । ধৰ্মীয় কাৰণত কিছু খৰচ হ’ব পাৰে ।
- কুম্ভ ৰাশি : পুত্ৰী-শিশুৰ সফলতাৰ বাবে আনন্দময় দিন হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
- মীন ৰাশি : আনন্দময় দিন ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কার্যত মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ ব্যৱসায়ত ভাল ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷