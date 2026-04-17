কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি শুকুৰবাৰৰ দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক

কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি শুকুৰবাৰৰ দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব। গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : April 17, 2026 at 4:38 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ বিবাহ আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ আজি আপোনাৰ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : আপুনি আজি আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : অশেষ কষ্টৰ পাছত গ্ৰহৰ দশা ভাল হ’ব ৷ আপুনি চিন্তামুক্ত হ’ব আৰু দিনৰ শেষত শান্তিৰে শুব পাৰিব ৷ বন্ধুৰ পৰা উপহাৰ আৰু সহকৰ্মীৰ পৰা সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷ শৰীৰ ভালে থাকিব ৷ আপোনাৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ক আৰু কামৰ মাজত সঠিক বিচাৰ কৰোতে আপোনাৰ অলপ খোকোজা লাগিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিন প্ৰায় ভাল সফল হʼব ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ আনন্দ লাগিব ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰ ঈশ্বৰৰ মহিমাত ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আপুনি আজি নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ আপোনাৰ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : এটা একঘেয়ামি দিন ৷ দিনটোত কোনো বিশেষ কৰিবলৈ নাই ৷ চকু আৰু কাণ খোলা ৰাখক , কাৰণ বাট সুগম নহয় ৷ মানসিক শান্তি লাভ কৰিব আৰু সামাজিক সন্মান বৃদ্ধি হ’ব ৷ ঘৰৰ পৰিবেশ ভুল বুজাবুজি আৰু অমনোযোগিতাৰ বাবে বেয়া হৈ পৰিব ৷ সম্পত্তিৰ বিষয়ত আইনী কামত অলপ সময় লাগিব ৷ আশা নেহেৰুৱাব ৷
- মকৰ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছা প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । টকা-পইচা জমা কৰিব ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, সফল হʼব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে, লোৱা নিৰ্ণয় পালন কৰা উচিত ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ৷
- মীন ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ বিপদাশঙ্কা কৰ্মক সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ আশাৰ আৰু আনন্দৰ দিন হʼব ৷