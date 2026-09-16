বিঘ্নহৰ্তা গণেশৰ কৃপাত বুধবাৰৰ দিনটো কেনে যাব ? জানিবলৈ পঢ়ক ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
বিঘ্নহৰ্তা গণেশৰ কৃপাত বুধবাৰৰ দিনটো কেনে যাব ? (RKC)
Published : September 16, 2026 at 3:52 AM IST
- মেষ ৰাশি : ভাল লক্ষ্যত সফল ৷ মহিলাৰ ভাগ্য ভাল ৷ কিয়নো বিপদৰ শংকা নাই, কিন্তু সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷
- বৃষ ৰাশি : প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ দিন ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে অতি লাভজনক ৷ সহকৰ্মীৰ পৰা সহায় বিচাৰিব পাৰে, উপকৃত হ’ব । বন্ধুৰ লগত চিনেমা চাই বা পিকনিকলৈ গৈ আবেলিৰ সময়খিনি আনন্দেৰে কটাব পাৰে ।
- মিথুন ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ ভাল বন্ধু লাভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কম সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি ৷ পইচা জমা কৰক ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ আজি উৎসৱ পালন কৰিব ৷ দিনটো বিপদৰ শংকা নাই ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- তুলা ৰাশি : সহনশীলতা আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ পৰীক্ষা হʼব ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল নহয় ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ পৰিশ্ৰমৰ সুখভোগ কৰিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : ইতিবাচক দিন ৷ নিৰাশাবাদী মনোভাৱক দূৰত ৰাখক । আইনী কাম-কাজসমূহ নিজৰ গতিত আগবাঢ়িবলৈ দিয়ক । স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । দিনটোৰ পিছৰ ভাগত পৰিস্থিতি উন্নত হ’ব পাৰে । অসম্পূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব । বিনোদনশীল কাৰ্যত ব্যয় হ’ব পাৰে ।
- ধনু ৰাশি : অতি সাৱধানেৰে কর্ম পালন কৰাৰ উচিত ৷ পুৰণি অসম্পূৰ্ণ কাৰ্যক সম্পূৰ্ণ কৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ নিৰ্ণয় লোৱাত সফল হʼব ৷ সমস্যা সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : পেচাদাৰী লোকসকলে দিনটোৰ আৰম্ভণিত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লগা হ’ব পাৰে । কনিষ্ঠ আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোতে শান্ত হৈ থাকক ৷ মধ্যাহ্নৰ পাছত কৰ্মস্থলীৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষত থাকিব ৷ ঘৰতো একেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব ৷ প্ৰমোদ ভ্ৰমণ বা কামৰ বাবে দীঘলীয়া ভ্ৰমণ কৰিব লগা হ’ব পাৰে । ধৰ্মীয় স্থানৰ দৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা ।
- মীন ৰাশি : কর্ম-ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷