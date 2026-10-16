আজি মহাষষ্ঠী : ৰাশিফল অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ বাবে শুকুৰবাৰৰ দিনটো কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে সকলো জানক ৷
ৰাশিফল (RKC)
Published : October 16, 2026 at 5:49 AM IST
- মেষ ৰাশি : অবৈধ বা অনৈতিক কামৰ পৰা আঁতৰি থাকক । কৰ্মস্থলীৰ পৰিৱেশ অলপ অনুপযুক্ত যেন অনুভৱ হ’ব পাৰে ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাটো অন্য দিনলৈ পিছুৱাই দিয়ক । স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল লাভ ৷ বিবাহিতৰ বাবে দিনটো শুভ ৷
- মিথুন ৰাশি : আনন্দদায়ক দিন ৷ ইতিবাচক শক্তিয়ে সকলো দিশতে সহায় কৰিব ৷ সহকৰ্মীৰ পৰা সহায়ৰ হাত পাব । প্ৰেমত শুভ ।
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ অৱশ্যে পেটৰ অসুখ হ’ব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ৷ দিনটোৰ পিছৰ ভাগত অসম্পূৰ্ণ কাম সমাপ্ত কৰিব পাৰিব ।
- সিংহ ৰাশি : দিনটোত সফলতা লাভ কৰিব । মানসিক অস্থিৰতা হ’ব পাৰে ৷ ইতিবাচক চিন্তা কৰক ৷ ব্যয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক ৷ ভৱিষ্যতত বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰিবৰ বাবে এটা ভাল দিন । বৌদ্ধিক যুক্তিতৰ্ক আৰু আলোচনাৰ পৰা আতঁৰত থাকক ।
- কন্যা ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ প্ৰিয়জনৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত ৷ দিনটোৰ পিছৰ ভাগত অলপ সতৰ্ক হোৱা উচিত৷ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অশান্তি হ’ব পাৰে ৷ মাতৃৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তা হ’ব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটোৰ আৰম্ভণি বহুত ভালধৰণেৰে নহবও পাৰে, কিন্তু দুপৰীয়াৰ পিছত, সকলো ঠিক হ’ব । আক্ৰমণাত্মক প্ৰবৃত্তিয়ে দমন কৰিব পাৰে ৷ ঘৰ আৰু কাৰ্যালয়ত জটিলতাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ নিৰ্দ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’ব ৷ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো সমস্যা জৰ্জৰিত হ’ব যদিও, সন্ধ্যাটো অতি সুবিধাজনক হ’ব । দ্ৰুতগতিত গাড়ী নচলাব, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অস্ত্ৰোপাচাৰ এৰাই চলক । বিনোদনত ব্যয় বৃদ্ধি ৷ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ৷
- মকৰ ৰাশি : পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীকৰ বাবে দিনটো ফলপ্ৰসূ । ঘৰৰ পৰিৱেশে দুপৰীয়ালৈকে আনন্দদায়ক আৰু আৰামদায়ক হৈ থাকিব । দুপৰীয়াৰ পিছত, কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত বিবাদ হ’ব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : সকলো দিশতেই ফলদায়ক পৰিণাম লাভ কৰিব । পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি আৰু প্ৰশংসাৰ সম্ভাৱনা আছে । স্বাস্থ্যও অতি উত্তম স্থিতিত থাকিব । বন্ধু আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত পিকনিক বা প্ৰমোদ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : লিখা-মেলা বা বৌদ্ধিক আলোচনা আৰু কামত লিপ্ত হৈ সৃষ্টিশীল আৰু বিশেষণাত্মক কাৰ্য কৰাৰ বাবে এটা উত্তম দিন । অধিগ্ৰহণ কৰা যিকোনো কামতে সফলতা লাভ কৰিব । আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ শাৰীৰিক অৱনতি ঘটিব পাৰে, কিন্তু সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু সুখদায়ক ঘৰুৱা পৰিৱেশত অতি সহজেই সুস্থ হৈ পৰিব ৷ বিদেশত বাস কৰা সম্পৰ্কীয় লোকৰ পৰা ভাল খবৰ অহাৰ আশা আছে ।