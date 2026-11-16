কোন ৰাশিৰ আছে বিবাহৰ যোগ, কোন ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : November 16, 2026 at 7:45 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ আজি আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ গান গোৱা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য আৰম্ভ কৰিলে আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : মনত বাহ লোৱা বেয়া ভাববোৰ আঁতৰাই পেলাওক, নহ’লে আপুনি অতি বেছি বিপদত পৰিব ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছে যদি অলপ দিন ৰৈ দিয়ক ৷ খৰচৰ মাত্ৰা কমাওক অন্যথা আপোনাৰ জেপ খালি হ’ব ৷ ধ্যান আৰু যোগ অভ্যাসে আপোনাৰ মনক শান্ত ৰখাত সহায় কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : বিবাহিতৰ বাবে দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন হʼব ৷ আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- কন্যা ৰাশি : আলোচনাৰ পৰা পৰাপক্ষত আতৰি থাকক, কাৰণ আপোনাৰ অলপ টান কথাই সমগ্ৰ পৰিবেশ নষ্ট কৰিব ৷ হঠাতে খৰচ বৃদ্ধি হ’ব ৷ বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনৰ লগত কথা পাতক আৰু তেওঁলোকৰ লগত বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাওক ৷
- তুলা ৰাশি : আজি বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সংযোগত সফল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি এটা মধ্যম দিন ৷ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কুশলতা বৃদ্ধি হ’ব আৰু ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত খৰচ হ’ব ৷ সকলোৰে ব্যবহাৰৰ সলনিৰ ওপৰত চকু দিয়ক ,কাৰণ তেওঁলোকে আপোনাৰ বিপক্ষে ষড়যন্ত্ৰ কৰিব পাৰে ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল সময় নহয় ৷
- ধনু ৰাশি : আজিৰ দিনটোত মধ্যমীয়া প্ৰভাৱ থাকিব । বিভ্ৰান্তি আৰু স্ববিৰোধ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে আৰু লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সফলতাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।
- মকৰ ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত ব্যবসায়ত উন্নতি হ’ব আৰু মহিলা বন্ধুৰ লগত সম্পৰ্ক উন্নত হ’ব ৷ নতুন সম্পৰ্ক হ’ব পাৰে আৰু দুয়ো ভ্ৰমণত যোৱাৰ যোগ আছে ৷ বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব আৰু বৈবাহিক সম্বন্ধৰ উন্নত হ’ব ৷
- মীন ৰাশি : কাৰ্যক্ষেত্ৰ আৰু পাৰিবাৰিক বিষয়ত এটা ভাল দিন ৷ ব্যৱসায়ত উন্নতি হ’ব আৰু ধাৰে দিয়া টকা ঘূৰাই পাব ৷ পিতৃৰ শুভকামনাৰ ফলত সমাজত আপোনাৰ স্থান উন্নত হ’ব ৷