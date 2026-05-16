জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : May 16, 2026 at 5:00 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি পুৰণি ইচ্ছাৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ ধন ৰাহি, খৰচত নিয়ন্ত্ৰণ ৷ চালি-জাৰি চাইহে ধন খৰচ কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি: আজি যুক্তিৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাগ্যৰ সৈতে যুঁজিব লাগিব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা কিন্তু নিৰ্ভয় হৈ কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ গুৰুতৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত চিন্তা কৰিব ৷ আপুনি হয়তো ভুল কৰিব পাৰে ।
মিথুন ৰাশি: যিকোনো সৎ কৰ্মত আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব ৷ সেই ফল পাবলৈ আপুনি কৰ্মত মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ এবাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত তাত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰক । লক্ষ্যত উপনীত হৈ সুখ অনুভৱ কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি: আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভালেই ৷ লাভৰ যোগ ৷
সিংহ ৰাশি: আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰে ৷ সেইবাবে খং-ৰাগ নিয়ন্ত্রণ কৰি প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ সংযোগত সফলতা লাভ ৷
কন্যা ৰাশি: আজি অপৰিচিত লোকৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ দিন প্ৰায় ভাল ৷ সফলতা লাভৰ যোগ ৷ বিদেশী বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে দিনটো কটোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ সেয়েহে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ।
তুলা ৰাশি: পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷ ব্যস্ত কৰ্মসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া আপুনি নিজৰ প্ৰেমৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা শুভ ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আজি সক্ৰিয় হৈ থাকক ৷ আনৰ দোষ আপোনাৰ ওপৰত জাপি দিব ৷ আপোনাক জগৰীয়া কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ নিন্দা আৰু পৰচৰ্চ্চাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ তথাপিও আপুনি বহুতকে শিকিবলৈ সহায় কৰিব ৷ সফল হ’ব ৷
ধনু ৰাশি: অতি সাৱধানেৰে কৰ্তব্য পালন কৰা উচিত ৷ পুৰণি অসম্পূৰ্ণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰাত সহায় হ’ব ৷ আনৰ মাজত হোৱা বিবাদক সমাধান কৰাৰ বাবে পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ সৎ কৰ্মক অধিক উন্নত কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷
মকৰ ৰাশি: আপোনাৰ কেইবামাহমান ধৰি ভাগ্য ভাল নাছিল, সেইবাবে ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব, সপোন দেখিব ৷ আপোনাৰ বাবে আজি আনন্দৰ দিন ৷ প্ৰায় সফল হ’ব ৷
কুম্ভ ৰাশি: আজি আপুনি কঠিন কাৰ্য সহজতে সফল কৰি তুলিব পাৰিব ৷ বহু ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হ’ব ৷ নিজৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
মীন ৰাশি: খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । টকা-পইচা অনিশ্চিত ৷ সুস্থিৰে খৰচ কৰিব ৷ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ সতৰ্ক হোৱা উচিত ৷