কোন ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে লাভজনক দিন, কোন ৰাশিৰ আছে বিদেশ যাত্ৰাৰ যোগ... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল

কোন ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে লাভজনক দিন, কোন ৰাশিৰ আছে বিদেশ যাত্ৰাৰ যোগ... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
By ANI
Published : June 16, 2026 at 5:08 AM IST
- মেষ ৰাশি : কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, কিন্তু বন্ধুৰ লগত তৰ্কত জড়িত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কর্মত জীৱন বিপদত পেলোৱা ভাল নহ’ব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব ৷ আজি আপুনি নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ বিবাহিত বাবে এইটো দিন শুভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন হʼব ৷ আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- সিংহ ৰাশি : আপুনি জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ দৃঢ় নিশ্চয়তা, নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভাৰসা ৰখা উচিত । নতুন ব্যৱসায় কৰাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- কন্যা ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হʼব ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি হ’ব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিন ভাল হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত লক্ষ্য সফল হʼব ৷ আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল পাব ৷
- ধনু ৰাশি : আজি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : বিদেশলৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব পাব পাৰে ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত লক্ষ্য সফল হʼব ৷ আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷ বিদেশৰলৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷