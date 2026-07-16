জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
Published : July 16, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ আজি ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
বৃষ ৰাশি: প্রিয় দিন ৷ নাম-সুনাম লাভ ৷ ব্যৱসায় আৰু বন্ধু-বৰ্গ, কার্য-কৰ্মত সফলতা লাভ ৷ দিনটোৰ শেষত প্ৰশংসা লাভ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দময় হʼব ৷
মিথুন ৰাশি: আপুনি আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম হ’ব ৷ দিনটো প্ৰায় সফল ৷ নিজৰ কর্মত মুকলি অনুভৱ কৰিব ৷ আনন্দময় দিন ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
কৰ্কট ৰাশি: টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে থকা সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দময় হʼব ৷
সিংহ ৰাশি: আজি প্ৰশংসা লাভৰ যোগ ৷ আনন্দময় দিন ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ অন্যথা আজিৰ দিনটোত বিপদৰ আশংকা আছে ৷
কন্যা ৰাশি: কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷ দিনটো ভাল হʼব । এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় ভাল হʼব ৷
তুলা ৰাশি: পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ কাঠৰ বস্তু নতুনকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত থকা সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ জীৱনটো ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ তেনেকুৱা হ’লে যোগ-অনুশীলন কৰা ভাল ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শ্ৰোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । আপোনাৰ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
ধনু ৰাশি: প্রিয় দিন ৷ নাম-সুনাম লাভ ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ আপুনি নিজৰ ওপৰত ১০০% মনোযোগ দিব ৷ সফল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি: আপুনি সফলতাৰ অনুসন্ধান কৰিব পাৰে ৷ সেইবাবে নিজক পৰাজিত হ’বলৈ কেতিয়াও অনুমতি নিদিব । অতি কঠিন পৰিস্থিতিত সঠিক, আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বন্ধুবৰ্গ, কার্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷
কুম্ভ ৰাশি: প্রতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ কর্ম প্রতিযোগিতাত বিফল হʼব ৷ মনোযোগ দিব ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷ কৰ্মত সফল হ’বলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷
মীন ৰাশি: আজি আপোনাৰ বাবে এক সক্ৰিয় দিন ৷ মানসিক চিন্তা থাকিব আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে থকা সম্পর্ক প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ দিনটোৰ শেষত প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়-কর্মত ব্যস্ত থকাৰ মাজতে প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷