কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ?জানি লওক শুকুৰবাৰৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 16, 2026 at 5:02 AM IST
- মেষ ৰাশি : খং-ৰাগ নিয়ন্ত্ৰ‘ কৰক ৷ সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ধাৰ্মীক কামৰ বাবে ভাল দিন ৷ মন্দিৰ ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ অধ্যয়নত ভাল ।
- মিথুন ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কৰ্মত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ কথাই আজি আনক মানসিক আঘাট দিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়া সংযোগত সফল ৷ পিতা-মা, লʼৰা-ছোৱালীৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ বিপদৰ আশংকা নাই ৷ তথাপিও কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ লক্ষ্যত সফল নহ’বও পাৰে ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম নহ’বও পাৰে, কিন্তু চিন্তা নকৰিবা ৷ দিনটো ভালে ভালে পাৰ হ’ব ৷
- তুলা ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ যাত্রা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি গোটেই দিনটো আপোনাৰ লাভ বন্ধ হৈ থাকিব । অনাৱশ্যক ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব । পৰিয়ালৰ মাজত কাজিয়া বিবাদ সৃষ্টি কৰিব পৰা পৰিস্থিতিৰ পৰা দূৰত থাকক । পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত ভুল ধাৰণাবোৰ ভাঙি দিয়ক । শাৰীৰিক সমস্যাই আপোনাক বিষণ্ণ কৰি ৰাখিব । নেতিবাচক চিন্তা এৰাই চলক ৷ অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা দূৰত থাকিব ।
- ধনু ৰাশি : সৰু যাত্রা বা মন্দিৰ ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷ ধাৰ্মীক কামৰ বাবে ভাল দিন ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ ব্যৱসায়ত সফল ৷
- মকৰ ৰাশি : প্ৰতিটো পদক্ষেপত সাৱধানে খোজ পেলাওঁক । কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি সহযোগিতা পাব পাৰে । আয়তকৈ ব্যয় অধিক হ’ব । ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকিব ৷ ফলত ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । স্বাস্থ্যক লৈ দুঃচিন্তাত হ’ব পাৰে । সন্তান বা আত্মীয়ৰ সৈতে কাজিয়া হ’ব পাৰে । দুৰ্ঘটনাৰ যোগ ৷ সাৱধানে থাকক ।
- কুম্ভ ৰাশি : নতুন কাম হাতত লোৱাৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ । কৰ্মক্ষেত্ৰত (চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ত) আপুনি লাভবান হ’ব পাৰে । কোনো বান্ধৱীয়ে আপোনাক নতুন কামৰ দায়িত্ব দিব পাৰে । ধনদেৱীৰ কৃপালাভ কৰিব আজি । সামাজিক খ্যাতি ইতিবাচকভাৱে বৃদ্ধি পাব । সন্তানৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভালে ৷ পত্নী আৰু পুত্ৰৰ পৰা সুসংবাদ পোৱাৰ সম্ভাৱনা । বিবাহপ্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো ভাল । সুখদায়ক ভ্ৰমণ হ’ব পাৰে ।
- মীন ৰাশি : আমি অতি সাৱধানেৰে কর্ম পালন কৰাৰ উচিত ৷ পুৰণি অসম্পূৰ্ণ কাৰ্যক সম্পন্ন কৰাত সহায় হʼব ৷