কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : April 16, 2026 at 3:33 AM IST
- মেষ ৰাশি : সফল হʼব ৷ আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত লক্ষ্য সফল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : ৰং-বিৰঙৰ সাজ-পোছাক পৰিধান কৰা আৰু আনন্দ-স্ফূৰ্তিত থাকিব ৷ চুবুৰীয়া লোকসকলে আপোনাক ভাল পাব ৷ পৰিয়ালৰ লগত, প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সংযোগত সফল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : কৰ্মস্থলীত অধীনস্থ বা জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া নকৰিব। অলপ আপোচ কৰাৰ চেষ্টা কৰক আৰু আপুনি নিজৰ আৰু আনৰ বাবেও সুন্দৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব । আৰাম আৰু বিলাসীতাত ব্যয় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অপ্ৰত্যাশিত আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা আছে।
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্য্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ গ্ৰহ ভাল নহয় ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷
- সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব।
- কন্যা ৰাশি : কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ আপুনি সফল হʼব ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব, প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক,দিন ভাল হʼব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত নহʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিত নপৰিবৰ বাবে মনে মনে থকাই উচিত । মানসিক শান্তি লাভৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ধনৰ এক বৃহত পৰিমাণ ধৰ্মীয় কাৰ্য, ৰীতি-নীতিত ব্যয় কৰিব পাৰে । দিনটোৰ পিছৰ ভাগত, আপুনি অধিক আনন্দিত অনুভৱ কৰিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কঠিন ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব আপোনাৰ ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ সুখেৰে জীৱন-যাপন কৰাত মনোযোগ দিব ৷ আপোনাৰ সম্পত্তিৰ, ঘৰৰ পৰা লাভ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল হʼব ৷ ড্ৰাইভ সাৱধানে সুস্থিৰে কৰিব ৷