কোন ৰাশিৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, কাৰ জীৱনত আছে বাধা, কোন ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (RKC)
Published : September 15, 2026 at 4:02 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ ড্ৰাইভ আনন্দৰে আৰু সুস্থিৰে কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আজি প্ৰায় ভাল ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ দিনটো ভাল ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ সকলো কাম সহজে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফলতা লাভ ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ আনন্দৰে পাৰ হ’ব ৷ ভাই-ভনীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আৰু সুদৃঢ় হৈ উঠিব । ওচৰৰ কোনোবা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ফুৰিব যাব পাৰে ।
- কন্যা ৰাশি : সক্ৰিয় দিন ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰায় ভাল ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নিজৰ ব্যৱসায় বা কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷
- তুলা ৰাশি : নিজৰ আৰ্থিক দিশটোৰ পৰিকল্পনা কৰিব । বহুতো সৃজনশীল চিন্তাধাৰা মনত উপজিব । সুস্থ শৰীৰ আৰু সুস্থ মনৰ অধিকাৰী হ’ব ৷ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ৷ খৰছ হ’ব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : যুৱক-যুৱতীৰ দিনটো ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি ৷ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰ, ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ! কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- কুম্ভ ৰাশি : এটা সুন্দৰ দিনৰ আৰম্ভণি ৷ শৰীৰৰ ওপৰত চকু দিয়ক ৷ সন্তানৰ বাবে উদ্দিগ্নতা বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব ৷ সৰু সুৰা ভ্ৰমণত যাব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ পৰিশ্ৰম কৰক । বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷