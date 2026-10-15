আজি ১৫ অক্টোবৰ : ৰাশিফল অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ বাবে আজিৰ দিনটো কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে সকলো জানক ৷
Published : October 15, 2026 at 5:11 AM IST
মেঘৰাশি: আজিৰ দিনটোত আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিলে কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা অৰ্জন কৰিব । ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হোৱাৰ লগতো লাভো হ'ব । দিনটো কামত ব্যস্ত থাকিব । খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । সন্ধিয়া বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দৰে পাৰ কৰিব পাৰিব ।
বৃষৰাশি: দিনটোত কষ্ট কম হʼব । যিকোনো ভাল কামত আপুনি অলপো পলম নকৰাকৈ সফলতা লাভ কৰিব । প্ৰেমত ভাল । পৰিয়ালৰ লগত ভ্ৰমণ হʼব পাৰে । দিনটো আনন্দৰে পাৰ হ'ব ।
মিথুন ৰাশি : স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব । কর্মত খৰখেদা নকৰিব । সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব । বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিব । আপোনাৰ সম্পত্তি, ঘৰৰ পৰা লাভ হ'ব পাৰে । উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব । বন্ধু বৰ্গৰ লগত দিনটো ভালগৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব । আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় কৰিলে লাভ হ'ব ।
কৰ্কট ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভালেই হ'ব । আনন্দৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব । নিজৰ চিন্তাধাৰাৰে আগবঢ়িলে ভাল । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
সিংহ ৰাশি : আজি অলপ সাৱধানে থাকিব । ভাবি-চিন্তি যি কোনো কাম কৰিব । মাতৃৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । কথা কওতে সংযম ৰক্ষা কৰিব । সামান্য় ভুল হ'লেই বিপদত পৰিব ।
কন্যা ৰাশি : আজি শৰীৰ-মন সুস্থ হৈ থাকিব । কাম-কাজ ভালদৰে কৰিব পাৰিব । প্ৰিয়জনৰ সৈতে ভালদৰে সময় অতিবাহিত কৰিব ।
তুলা ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধুবৰ্গৰ লগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে । আবেলি প্ৰায় ভাল হ'ব ।
বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকিব । আপোনাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ থাকিব । আপুনি কেইজনমান পুৰণি বন্ধুক লগ পাব পাৰে ।
ধনু ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব । জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ কৰিব ।
মকৰ ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিলে লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো নিশ্চিত । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ।
কুম্ভ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ কৰিব আৰু সফল হ'ব । মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে যদিও সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব।
মীন ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ভাল হ’ব । বিয়া আৰু সংযোগত সফল হ'ব । বিবাহিতৰ বাবে শুভ ।