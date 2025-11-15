বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : November 15, 2025 at 7:08 AM IST
- মেষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ মিঠা মাত আৰু ব্যৱহাৰে সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিব ৷ ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় মিটিং বা চাকৰিৰ বাবে হ’ব লগা পৰীক্ষাত সফল ৷ আপুনি বিচৰা মানুহৰ লগত মিত্ৰতা সূদৃঢ় হ’ব ৷ ধন গোটোৱাৰ সুন্দৰ সময় ৷
- মিথুন ৰাশি : অধিক গুৰুত্ব আৰু আবেগিকৰূপে চোৱা-চিতা নকৰিবা ৷ ছোৱালীৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ অধিক তৰ্ক নকৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি আপোনাৰ টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ কর্মত প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও প্ৰায় সফল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আপুনি সকলো কথা যুক্তিৰে চিন্তা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ কিন্তু বন্ধুৰ লগত যুদ্ধত জড়িত হৈ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- কন্যা ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ কিন্তু সেই পৰামর্শবোৰ ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব ৷ দিনটো খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ কর্মত পৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কৰ্মত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : জীৱনত মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱত পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- মীন ৰাশি : কাৰ্য কর্মত প্ৰভাৱিত পৰিব ৷ মিশ্রিত খেলিমেলি হ’ব পৰিব ৷ সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷