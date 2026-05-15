কোন ৰাশিৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, কোন ৰাশিৰ আছে পদোন্নতিৰ যুগ... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : May 15, 2026 at 5:15 AM IST
- মেষ ৰাশি : কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব । সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ।
- বৃষ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা ভাল দিন ৷ শক্তিশালি মন আৰু ধনৰ দিশ সবল ৷ ব্যৱসায়ত নতুন কাম আৰু চাকৰিত পদোন্নতিৰ যোগ আছে ৷ ব্যৱসায়ত প্ৰচুৰ ধন লগাব লগাত পৰিব ৷ সৰু ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব । উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, লক্ষ্যত সফল হʼব । আপোনাৰ ভাল হʼব ।
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে । নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত । আপুনি আজি নিজৰ প্ৰতিভা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ।
- সিংহ ৰাশি : প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব । জীৱনত সফল হʼব । আপুনি লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব, আজি লক্ষ্যত উপনীত হৈ আপোনাৰ আনন্দ লাগিব । আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ সহজতে নকৰিব আৰু পৰিশ্ৰম কৰিব ।
- কন্যা ৰাশি : সামাজিক জীৱনত জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি হ'ব ৷ কষ্টৰ ফল লাভ কৰিব আৰু পৰিয়াল আৰু কামৰ মাজত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব ৷ বজাৰ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ দামী গহনা কিনিব পাৰে বা গাড়ী কিনাৰ কথাও ভাবক ৷
- তুলা ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব । আনন্দময় হʼব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ।আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব । বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন হʼব । আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব । কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ'ব । আপোনাৰ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব । প্ৰশংসিত হʼব ।
- ধনু ৰাশি : আজি আপুনি যুগল স্থিতি সম্মুখীন হʼব । দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে । মানসিক অশান্তি, হতাশা হʼব পাৰে । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ।
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব । আনন্দময় দিন হʼব । কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । ভোজন-পানৰ মনোযোগ দিয়া উচিত ।
- কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে । দিনটো ভাল হʼব । দিনটো আপোনাৰ গ্ৰহ ভাল হয় ।
- মীন ৰাশি : আপুনি আজি মানসিক আৰু আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব । নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ আপুনি বন্ধুজনৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ।