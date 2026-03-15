কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানো আহক আজিৰ ৰাশিফলত...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানো আহক আজিৰ ৰাশিফলত...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : March 15, 2026 at 7:08 AM IST
মেষ ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপোনাৰ যোগ-অনুশীলন কৰা ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
বৃষ ৰাশি : আজি আপুনি নতুন অধ্যয়নৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব আজি ৷ গান গোৱা, কবিতা আবৃত্তি কৰা, নৃত্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : মনত বাহ লোৱা বেয়া ভাববোৰ আঁতৰাই পেলাওক, কাৰণ যদি সেই কাম নকৰে, তেন্তে আপুনি অতি বেছি বিপদত পৰিব ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছে যদি অলপ দিন ৰৈ দিয়ক ৷ ধ্যান আৰু যোগ অভ্যাসে আপোনাৰ মনক শান্ত ৰখাত সহায় কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি : বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন হʼব ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
কন্যা ৰাশি : আলোচনাৰ পৰা পৰাপক্ষত আঁতৰি থাকক, কাৰণ আপোনাৰ অলপ টান কথাই সমগ্ৰ পৰিবেশ নষ্ট কৰিব ৷ হঠাৎ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব ৷ বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনৰ লগত কথা পাতক আৰু তেওঁলোকৰ লগত বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাওক ৷ ভাল খাদ্য গ্ৰহণ কৰক নহ’লে পেটৰ বিষত ভুগিব পাৰে ৷
তুলা ৰাশি : আজি বিপৰীত লিঙ্গৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সংযোগত সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত আজি ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আজি এটা মধ্যম দিন ৷ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কুশলতা বৃদ্ধি হ’ব আৰু ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত খৰচ হ’ব ৷ সকলোৰে ব্যবহাৰৰ সলনিৰ ওপৰত চকু দিয়ক, কাৰণ তেওঁলোকে আপোনাৰ বিপক্ষে ষড়যন্ত্ৰ কৰিব পাৰে ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ভাল সময় নহয় ৷
ধনু ৰাশি : আজিৰ দিনটোত মধ্যমীয়া প্ৰভাৱ থাকিব । বিভ্ৰান্তি আৰু স্ব-বিৰোধে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে আৰু লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সফলতাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । নিজৰ মনটোক বিশ্ৰাম দি সকলো কথা ভালকৈ চিন্তা কৰক আৰু তাৰ পিছত দৃঢ় অৱস্থান গ্ৰহণ কৰক । মনক আৰাম দিয়ক আৰু নমনীয় হওঁক ।
মকৰ ৰাশি : আজি আপোনাৰ নতুন অধ্যয়নৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷
কুম্ভ ৰাশি : লক্ষ্মী-গোসাঁনী আজি আপোনাৰ ওপৰত সুপ্ৰসন্ন আছে, সামাজিক অবস্থাৰ উন্নতি হ’ব ৷ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত ব্যবসায়ত উন্নতি হ’ব আৰু মহিলা বন্ধুৰ লগত সম্পৰ্ক উন্নত হ’ব ৷ নতুন সম্পৰ্ক হ’ব পাৰে আৰু দুয়ো ভ্ৰমণত যোৱাৰ যোগ আছে ৷ বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাব আহিব আৰু বৈবহিক সম্বন্ধৰ উন্নতি হ’ব ৷
মীন ৰাশি : কাৰ্যক্ষেত্ৰ আৰু পাৰিবাৰিক বিষয়ত এটা ভাগ্যশালী দিন বুলিব পাৰি ৷ ওপৰৱালাৰ লগত সু-সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব পাৰিব আৰু লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপা থাকিব ৷ ব্যবসায়ত উন্নতি হ’ব আৰু ধাৰে দিয়া টকা ঘুৰাই পাব ৷ পিতৃৰ শুভকামনাৰ ফলত সমাজত আপোনাৰ স্থান উন্নত হ’ব ৷