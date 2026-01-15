কোন ৰাশিত আজি মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ বৰষিব ? কোনে ল’ব লাগিব সাৱধানতা, জানো আহক...
বৃহস্পতি মানে মা লক্ষ্মীৰ বাৰ । কিন্তু এই দিনটোত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সকলোৰে ভাগ্যত থাকিবনে ? কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাই ল’ব লাগিব সাৱধানতা ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 15, 2026 at 5:05 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ মনৰ ধাৰণাবোৰ ভাল হʼব ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত বা ক’ৰবাত ফুৰিবলৈ বা কোনো বনভোজত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে । আপুনি কোনো আলোচনাত অংশ ল’ব পাৰে ৷ যিয়ে আপোনাৰ ব্যৱসায় অধিক উন্নতি কৰিব । সামাজিকভাৱে আপুনি বহুত সন্মান পাব । ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি বহুত ধন পাব ।
- মিথুন ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ দিনটো নাৰীৰ বাবে সৌভাগ্য উদয় হʼব ৷ সম্পত্তিৰ, ঘৰৰ পৰা লাভ হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি বৰ ভাগৰুৱা অনুভৱ হ’ব ৷ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অস্থিৰ অনুভৱ কৰিব ৷ সংযম হেৰাই যাব ৷ প্ৰিয় সংগীৰ লগত দন্দত লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷
- সিংহ ৰাশি : নতুন ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ সন্তানৰ সফলতাই আনন্দ দিব ৷
- তুলা ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ হানিকাৰক আলোচনা বা পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : এটা ভাগ্যশালী দিন ৷ সুখি থাকক ৷ ভাল সময় প্ৰিয়জন আৰু বন্ধুৰ লগত উপভোগ কৰক ৷ মানসিক শান্তি লাভ কৰিব ৷ শৰীৰ ভালে থাকিব ৷ ঘৰুৱা পৰিৱেশ শান্ত হৈ থাকিব ৷ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰক ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো বৰ সুন্দৰ নহয় ৷ আপুনি কামৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা পাব পাৰে ৷ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিয়ে আপোনাক চিন্তাত পেলাব ৷ শান্ত থাকক ৷ ঘৰুৱা পৰিৱেশত অশান্তিৰ সৃষ্টি হ’ব ৷ প্ৰিয় ব্যক্তিসকলৰ পৰা আঘাট পাব পাৰে ৷ নিজৰ খঙৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰন ৰাখক ৷ আইনী কাগজত চহী কৰাৰ আগতে দুবাৰ চিন্তা কৰক ৷
- মকৰ ৰাশি : খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- মীন ৰাশি : যাত্রা বা ভ্রমণ ট্ৰেভেলিং হʼব পাৰে ৷ ধৰ্মীয় উৎসৱ উদযাপন কৰিব পাৰে ৷