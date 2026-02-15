আজি মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোত কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

আজি মহা শিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোত কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ?জানি লওক দিনটোৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : February 15, 2026 at 3:35 AM IST
- মেষ ৰাশি : নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন ৷ নাম-সুনাম হʼব ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
- বৃষ ৰাশি : আনন্দময় বাতৰি পাব ৷ পৰিয়ালৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷ কর্মৰ খাতিৰত বাহিৰলৈ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রাই কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা কঢ়িয়াই আনিব ৷
- মিথুন ৰাশি : কোনো পৰিস্থিতি সম্বন্ধে আপোনাক কোনোবাই নেতিবাচক তথ্য দিলে তেওঁৰ পৰা দূৰত থাকক । ইতিবাচক হৈ থাকক । যদি পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কোনো চিকিৎসা কৰাবলগীয়া আছে, তেতিয়া হ’লে তাৰ দিন পিছুৱাই দিয়ক ৷
- কৰ্কট ৰাশি : বিবাহিতৰ বাবে ভাল দিন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ আনন্দময় দিন ৷ ড্ৰাইভ আনন্দৰে আৰু সুস্থিৰে কৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ সেই পৰামর্শবোৰ ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : অকস্মাৎ ব্যয় আৰু হজম সম্বন্ধীয় সামান্য অসুস্থতা হ’ব পাৰে ৷ ক্ৰোধ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক । আলোচনাৰ পৰাই আঁতৰত থাকক ৷ তৰ্ক-বিতৰ্ক আৰু কাজিয়া-বিবাদৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগৰ বাবে দিনটো অনুকূল নহয় ।
- তুলা ৰাশি : পৰিয়ালৰ যত্ন লওক ৷ পুৰণি ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে ন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ ভাল বন্ধু লআভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো আপোনাৰ বাবে সৌভাগ্যশালী । আনন্দপূৰ্ণ মনোভাৱে সকলো দিশত প্ৰভাৱ পেলাব ৷ সেয়ে আজি সকলো প্ৰকাৰ আনন্দদায়ক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আনন্দদায়ক সংগ উপভোগ কৰিব । আজিৰ সময়টো বৰ ভাল, কিয়নো আজি আপোনাৰ সম্পদ বৃদ্ধি পাব আৰু লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা পাব । গ্ৰহৰ অৱস্থান অনুসৰি সৰু সুৰা সুখকৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা ৷
- ধনু ৰাশি : আজি কিছু সময়ৰ বাবে অকলে আৰু নিৰ্জন ঠাইত থাকিবলৈ মন যাব পাৰে ৷ আপোনাৰ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকল উৎসাহিত হʼব ৷ আজি ধ্যান বা যোগ কৰাটো ভাল ৷ তেতিয়া প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো প্ৰাৰ্থনা কৰি আৰম্ভ কৰিব, সকলো ভাল হ’ব ৷ কোনো ধৰ্মীয় উৎসৱ পালন কৰিব পাৰে । ঘৰোৱা পৰিৱেশ ইতিবাচক হৈ থাকিব । বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনৰ পৰা উপহাৰ পাব পাৰে । মানসিকভাৱে আৰামত থাকিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ভাগৰুৱা হৈ থাকিব । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কাজিয়া বা বিবাদত লিপ্ত হ’ব পাৰে । ধন বিনিয়োগ কৰাৰ সময়ত আৰু আইনী বিষয়ক লৈ কৰা কামৰ সময়ত সতৰ্ক থাকিব । অতিৰিক্ত ব্যয় হ’ব পাৰে । কথা আৰু খঙৰ উপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক । দুৰ্ঘটনা হ’ব পাৰে ।
- মীন ৰাশি : যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷