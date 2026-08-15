ETV Bharat / state

বৃষ ৰাশিৰ লোকসকলে লাভ কৰিব সফলতা, ধনু ৰাশিৰ লোকসকলৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ...জানক কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো

আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷

DAILY HOROSCOPE
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2026 at 5:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ ৰাশি: আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আপুনি পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হ’ব পাৰে ৷ জীৱনটো ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷

বৃষ ৰাশি: মেনেজাৰ আৰু প্রশাসকৰ পৰা অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ আজি আপুনি নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ পাব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ আনন্দিত ফল লাভ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত কটোৱা সময় আনন্দৰে পাৰ হ’ব ৷

মিথুন ৰাশি: এইটো দিন ভাল ৷ সফলতা লাভ কৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ৰ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ পৰা বহুত লাভ হ’ব ৷ বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হ’ব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ কৰিব ৷

কৰ্কট ৰাশি: কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হ’ব ৷ নাম আৰু সুনাম হ’ব ৷ আজি আপোনাক কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷

সিংহ ৰাশি: মনোযোগ আৰু দৃঢ়তাই আপোনাৰ আজিৰ দিনতো ধাৰ্য কৰিব । ঘৰৰ পৰিবেশ শান্ত আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ বিবাহিত লোকসকলে বৈবাহিক আনন্দ লাভ কৰিব । পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠসকল উপকৃত হ’ব । বিলাসিতা আৰু আৰামলাভৰ বাবে আপোনাৰ আয়ৰ কিছু অংশ ব্যয় কৰিব পাৰে ৷ নিশ্চিত কৰক যে অত্যাধিক ব্যয় নকৰে । বিদেশত থকা আত্মীয় আৰু বন্ধুৰ লগত হোৱা সংযোগত আনন্দ লাভ কৰিব ৷ ভাল খবৰৰ সম্ভাৱনা আছে । আনন্দময় দিন কটাওক ।

কন্যা ৰাশি: মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্য ভাল ৷ কিয়নো আজি বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কিন্তু সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ বিপদত পৰাৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিব ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত নিশাৰ আহাৰ ভাল হ’ব ৷ আনন্দময় হ’ব ৷

তুলা ৰাশি: আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হ’ব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ৷

বৃশ্চিক ৰাশি: প্রিয় দিন হ’ব ৷ নাম আৰু সুনাম হ’ব ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বন্ধুবৰ্গ, কার্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ যুক্তিসূত্ৰবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্যত সফল হ’ব, মহিলাৰ ভাগ্য ভাল ৷ কিয়নো আজি বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কিন্তু সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল ৷ বিপদত পৰাৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিব ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হ’ব ৷

ধনু ৰাশি: ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পর্ক উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ আনন্দময় দিন ৷

মকৰ ৰাশি: সকলো দিন একেই নহয় ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷

কুম্ভ ৰাশি: আজি আপুনি দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলগা হ’ব পাৰে ৷ দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি আৰু হতাশা হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ আপোনাৰ আজি ধাৰণা ভাল হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি লাভৰ যোগ ৷ আপোনাৰ স্থিতি সফল হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷

মীন ৰাশি: আজি আপুনি চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল হ’ব ৷ নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ কর্মৰ প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷

TAGGED:

দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
বৈদিক ৰাশিফল
ইটিভি ভাৰত অসম
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.