আজি ১৪ অক্টোবৰ : ৰাশিফল অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ বাবে বুধবাৰৰ দিনটো কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে সকলো জানক ৷
১৪ অক্টোবৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : October 14, 2026 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : কঠিন কাৰ্য সহজতে কৰি সফল হ’ব ৷ বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- বৃষ ৰাশি : ড্ৰাইভ আনন্দৰে আৰু সুস্থিৰে কৰিব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷
- মিথুন ৰাশি : নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন বিষয় অধ্যয়নৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব| ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত ভাল নহ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ পৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : সকলো দিন একেই নহয় ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷
- কন্যা ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে ৷ গা ধোৱাৰ আগত মালিচ লওক, সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ।
- তুলা ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ মনৰ কথা শুনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল হʼব ৷ নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- ধনু ৰাশি : নিজৰ মুখত লেকাম ৰাখিব ৷ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ মন হৈ থাকিব ৷ স্বাস্থ্যও বৰ ভালে নাথাকিব ।
- মকৰ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ কৰিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ বিবাহিত জীৱন আনন্দময় ৷
- কুম্ভ ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ নাম-সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মীন ৰাশি : এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ দুৰ্ভাগ্য হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহৰ দশা ভাল নহয় ৷ মিশ্রিত খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷