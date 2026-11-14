আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত... জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ১৪নৱেম্বৰ, শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
দিনটোৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 14, 2026 at 7:10 AM IST
- মেষ ৰাশি : পৰিয়াল সম্বন্ধীয় বিষয়ত আলোচনা কৰিলে সেয়া ফলদায়ক হ’ব ৷
- বৃষ ৰাশি : বিদেশত কামৰ বাবে বন্ধু আৰু আত্মীয়-স্বজনৰপৰা ইতিবাচক খবৰ পাব ৷ প্ৰচুৰ লাভবান হ’ব আৰু বিনিয়োগৰ কাৰণেও সময়টো অনুকূল ৷
- মিথুন ৰাশি : হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ বিবাহিত বাবে দিন শুভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : বৃত্তিমূলক আৰু আৰ্থিক সকলো বস্তুৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বৰ সৌভাগ্যশালী ৷ ধনবৃদ্ধি আৰু ব্যৱসায়ৰ উন্নতি হ’ব ৷ ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা ভাবিলে আৰু তাৰ পৰিকল্পনা ল’লে ফলদায়ক হ’ব ৷
- সিংহ ৰাশি : গ্ৰহৰ অৱস্থানে আপোনাৰ বাবে দিনটোক মধ্যমীয়া কৰি ৰাখিব ৷ শান্তভাৱে দিনটো পাৰ হ’ব ৷ দৈনন্দিন কামকাজত সংঘাত আৰু বিবাদ এৰাই চলিবলৈ নিজৰ ঠাণ্ডা ৰাখক ৷ মাতৃৰ অসুখৰ কাৰণে আজি আপোনাৰ দিনটো ব্যস্ততাৰ মাজেৰে পাৰ হ’ব ৷
- কন্যা ৰাশি : আইন সংক্ৰান্তীয় কাগজত চহী কৰাৰ আগতে চাই লওক ৷ দিনটো বৰ সফল নহ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত বিশেষ কথাত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷ কামৰ বোজাৰ পৰা সাৱধান ৷
- তুলা ৰাশি : প্ৰিয়জনৰ সৈতে ভুল বুজাবুজি বা মাতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে মনটো বেয়া থাকিব আপোনাৰ ৷ আপোনাৰ গ্ৰহ আপোনাৰ প্ৰতিকূল নহয় ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : ধনাগমনৰ দিশ শুভ ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ এটা সুন্দৰ দিন ৷ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে, আনন্দপূৰ্ণ হ’ব ৷
- ধনু ৰাশি : দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ’ব আৰু নিজকে ধৰ্মীয় বা সামাজিকভাৱে অসহায় অনুভব কৰিব ৷ ভ্ৰমণ কৰি থাকক ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত লক্ষ্য সফল হʼব ৷ আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ দিন প্ৰায় ভাল হʼব ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷