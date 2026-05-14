জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : May 14, 2026 at 5:12 AM IST
- মেষ ৰাশি : কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ বুদ্ধিমতাৰে কর্ম কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা ভাল দিন ৷ শক্তিশালী মন আৰু ধনৰ দিশ সবল ৷ ব্যবসায়ত নতুন কাম আৰু চাকৰিত পদোন্নতিৰ যোগ আছে ৷ ব্যৱসায়ত প্ৰচুৰ ধন লগাব লগাত পৰিব ৷ সৰু ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ ভাল হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
- সিংহ ৰাশি : প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ জীৱনত সফল হʼব ৷ লক্ষ্যৰ উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত সহজতে গৌৰৱ নকৰিব আৰু পৰিশ্ৰম কৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : সামাজিক জীৱনত জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি হ’ব ৷ কষ্টৰ ফল লাভ কৰিব আৰু পৰিয়াল আৰু কামৰ মাজত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব ৷ বজাৰ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ দামী গহনা কিনিব পাৰে বা গাড়ী কিনাৰ কথাও ভাবক ৷
- তুলা ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন হʼব ৷ আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ আপোনাৰ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ প্ৰশংসিত হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আপুনি যুগল স্থিতি সম্মুখীন হʼব ৷ দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি, হতাশা হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ দিনটো আপোনাৰ গ্ৰহ ভাল হয় ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হোৱাত সফল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আপুনি আজি মানসিক আৰু আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ আপুনি বন্ধুজনৰ আগত মনৰ দুঃশ্চিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷