শনি দেৱৰ প্ৰভাৱত 14 মাৰ্চত সলনি হ’ব নেকি আপোনাৰ ভাগ্য; সফলতাৰ তালিকাত আছে এই ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি শনিবাৰে আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব। গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : March 14, 2026 at 3:20 AM IST
- মেষ ৰাশি : কৰ্মক সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ পৰচৰ্চা নকৰিব ৷ কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : গ্ৰহসমূহ আপোনাৰ পক্ষত নাই । নতুন কাম বা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ জিভাক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক ৷ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হ’ব পাৰে ।
- মিথুন ৰাশি : চিন্তামুক্ত হৈ থাকিব ৷ সন্ধিয়ালৈ আপুনি অধিক আবেগিক হৈ থাকিব ৷ অনৈতিক কামত লিপ্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । আৰ্থিক ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা ৷
- কৰ্কট ৰাশি : প্রিয় দিন ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত সফল ৷ আমদানি-ৰপ্তানিত ভাল হʼব ৷ কার্য জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ কার্য জীৱনত ভাল ৷ পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্য পৰা আঁতৰি থকা সকলে হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ আনন্দময় দিন ৷ জধে-মধে বহুতো বজাৰ কৰিব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন ৷ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : কর্মত হেঁচাৰ সন্মুখীন হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।
- মকৰ ৰাশি : দিনটোৰ প্ৰথমভাগত আপুনি আক্ৰমণাত্মক আৰু বিৰক্ত হৈ থাকিব । মনৰ পৰিৱৰ্তন হ’ব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত বিবাদত লিপ্ত হ’ব পাৰে ৷ দিনটোৰ দ্বিতীয়ভাগত পৰিস্থিতি উন্নত হ’ব । ঘৰুৱা পৰিৱেশ শান্ত আৰু আনন্দময় হ’ব ।
- কুম্ভ ৰাশি : এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মীন ৰাশি : আনন্দময় দিন ৷ আয় বৃদ্ধি ৷ পিতৃ আৰু অন্য বয়োজেষ্ঠসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাব ৷