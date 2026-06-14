দেওবাৰে কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকা আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ’ব, কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনে উন্নতি কৰিব ? জানো আহক...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : June 14, 2026 at 3:26 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ ভাল দিন ৷ আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মনোযোগ দিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷
- মিথুন ৰাশি : কিছু সময়ৰ বাবে অকলে আৰু নিজানত থাকিবলৈ বিচাৰিব । শান্ত বা মধুৰ বাক্যই আপোনাক উৎসাহিত কৰিব ৷ ধ্যান বা যোগ কৰা ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ পছন্দ কার্য-ব্যৱসায় কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ৷
- কন্যা ৰাশি : নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ ব্যৱসায়ত সফল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : খনন কৰি কোনো বহুমূলীয়া ৰত্নমণি পাব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : বিপদাশংকা হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটোৰ আৰম্ভনি ভাল ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ! কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷
- মীন ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷