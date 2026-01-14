কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক

কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব। গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 14, 2026 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি প্ৰায় সফল হʼব । স্থিতি সফল । মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব । কর্মত শান্ত হৈ থাকিব । খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব । শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব । আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ।
- মিথুন ৰাশি : নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিব । নতুন অধ্যয়নৰ কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব । কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- কৰ্কট ৰাশি : আজি সকলো সহজভাৱে লওক ৷ আপোনি শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷ হজম শক্তি হ্ৰাস পাব পাৰে ৷ মানসিকভাৱেও কিছু অশান্তি পাব পাৰে ৷ খৰচ বাঢ়িব । ভ্ৰমণ বাতিল কৰক ।
- সিংহ ৰাশি : ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল । প্ৰশংসা লাভ । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । দিনটো প্ৰায় ভাল হʼব । কৰ্ম জীৱনত পদোন্নতি হʼব পাৰে । দৰমহা ভাল হʼব । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ।
- কন্যা ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে । নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ।
- তুলা ৰাশি : দিনটো ভাল । ভাল বন্ধু লাভ । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব । পৰিয়ালৰ উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব । আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ।
- ধনু ৰাশি : নিজৰ ভুলখিনি বিশ্লেষন কৰক ৷ প্ৰিয়জনৰ ওপৰত বা আন কৰোবাৰ ওপৰত খং নকৰিব । গাড়ী সাবধানে চলাব । ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক ৷
- মকৰ ৰাশি : আজি প্ৰায় ভাল হʼব । কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব । প্ৰশংসা লাভ । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ।
- কুম্ভ ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি । দিনটো বিপদৰ আশংকা নাই । কার্য-ব্যৱসায়ত সফল । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । প্ৰেমত শুভ ।
- মীন ৰাশি : নিজৰ ব্যক্তিগত পৰামৰ্শক মানি চলা আৰু নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কাৰৰ উচিত সময় । নতুন কাপোৰ কিনিবলৈ বজাৰলৈ যাব পাৰে । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব । প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ।