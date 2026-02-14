ভেলেণ্টাইন ডেত শনি দেৱৰ প্ৰভাৱত সলনি হ’ব নেকি আপোনাৰ ভাগ্য; সফলতাৰ তালিকাত আছে এই ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি শনিবাৰে আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব। গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : February 14, 2026 at 3:27 AM IST
- মেষ ৰাশি : কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশে আপোনাক উদ্দেগত পেলাব ৷ সকলোতে অলপ ভুল বুজাবুজিৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ’ব পাৰে ৷ খঙৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ কথাই আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ কিন্তু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷ পিতৃ-মাতৃ আৰু লʼৰা-ছোৱালীৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ ধাৰ্মীক উৎসৱ উদযাপন কৰিব পাৰে ৷ ভ্রমণৰ যোগ ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা নাই ৷ তথাপিও কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ লক্ষ্যত সফল নহ’বও পাৰে ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম নহ’বও পাৰে, তথাপিও চিন্তা নকৰিবা ৷ দিনটো ভালে যাব ৷
- তুলা ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আজি প্ৰায় ভাল ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ ভ্রমণৰ যোগ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব, কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শ হʼব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহিতৰ বাবে ভাল দিন ৷ মন ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- ধনু ৰাশি : স্বাস্থ্যৰ যতন লওঁক । পৰিকল্পিত কাম হাতত ল’লে সফল হ’ব । আৰ্থিক লাভৰ যোগ ৷ তীৰ্থযাত্ৰা হ’ব পাৰে । কোনো আত্মীয়ৰ ঘৰত কোনো শুভ অনুষ্ঠানত যোগ দিব পাৰে । দাম্পত্য জীৱনে আপোনাৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিব আনন্দ । সু-খাদ্য ভোজন কৰিব পাৰে । সামাজিকভাৱে আপোনাৰ নাম যশ বৃদ্ধি পাব ।
- মকৰ ৰাশি : ধাৰ্মীক আৰু ভাল কামৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ চৰকাৰী নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি আপুনি বহুতো আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ ধৈৰ্যশীল, সহনশীল হ’ব ৷ পুৰণি ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে ন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখদায়ক আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰ্ণ । ঊৰ্ধ্বতনসকলৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব । আপুনি ব্যৱসায়ীয়ে হওঁক বা চাকৰিয়ালেই হওঁক, ইতিবাচক ফল পাব । পিতৃ আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ দ্বাৰা উপকৃত আৰু লাভবান হ’ব । ঘৰত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব ৷