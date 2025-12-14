বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : December 14, 2025 at 3:50 AM IST
মেষ ৰাশি : শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব ৷ আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেম সম্পর্কক মনোযোগ দিব ৷ আপুনি নিজৰ 100% মনোযোগ দিব ৷ সফল হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : অধিক পেশাদাৰী কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ কৰ্মবিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : কাৰো লগত তৰ্ক নকৰিব, বিশেষকৈ মাতৃ আৰু আৰু মহিলা বন্ধুসকলৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে, কিন্তু ভ্ৰমণ এসপ্তাহৰ বাবে বাতিল কৰক, পানীৰ পৰা সাবধানে থকা ভাল ৷
কৰ্কট ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
সিংহ ৰাশি : আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : আপুনি আজি নিজৰ নম্ৰ ব্যৱহাৰ আৰু মিঠা মাতেৰে সকলোকে মুগ্ধ কৰিব ৷ বৌদ্ধিকভাৱে আপোনাৰ উন্নতি হ’ব ৷ আপোনাৰ চিন্তাধাৰা সলনি হ’ব ৷ আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য ভালে থাকিব ৷ আপোনাৰ বাবে কিছু সুসংবাদ অপেক্ষা কৰি আছে ৷ আজি আপুনি সুখী পৰিয়াল লৈ থাকিব ৷
তুলা ৰাশি : আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি : নতুন গ্ৰাহক লাভ কৰিব ৷ হতাশ নহ'ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷
মকৰ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মনোযোগ দিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কই ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক ৷
কুম্ভ ৰাশি : কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷আপোনাৰ সহকৰ্মীয়ে কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ নকৰিব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
মীন ৰাশি : দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কর্ম প্রতিযোগি এ প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কর্ম প্রতিযোগিতাত কিন্তু বিফল হʼব ৷ আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ৷