ETV Bharat / state

বৃষ ৰাশিৰ লোকসকলে সফলতা লাভ কৰিব, সিংহ ৰাশিৰ বাবে কঠিন দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা... সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে

আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া ইটিভি ভাৰত অসমৰ দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷

DAILY HOROSCOPE
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2026 at 5:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ ৰাশি: শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন ৷ দিনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিয়ক ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷

বৃষ ৰাশি: এইটো দিনত সফলতা লাভ কৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত নিৰ্ধাৰণ কৰা লক্ষ্যত সফল হোৱাৰ সময় ৷ নিজৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হ’ব ৷ বিশেষকৈ বিপদ-বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভালদৰেই পাৰ হ’ব ৷

মিথুন ৰাশি: আপুনি আজি আবেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷ ল’ৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়ালৈ আপুনি নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সময় কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তাবোৰ উন্নত হ’ব ৷

কৰ্কট ৰাশি: টকা-পইচাৰ অনিশ্চিতি ৷ ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ কর্মত প্ৰবল চাপৰ মাজতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ প্রতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা, বিফল হʼব ৷ মনোযোগ দিব ৷

সিংহ ৰাশি: কঠিন দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ যাৰ ফলত কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্মবিধিত অধিক ব্যস্ত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷

কন্যা ৰাশি: নিবিচৰাকৈয়ে আজি পৰামর্শ লাভ কৰিব ৷ কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শই হʼব ৷ পৰামর্শ মতে নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব, প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপুনি নিজৰ মতে চলিলে সফলতা পাব ৷ পৰিয়াল তথা প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷

তুলা ৰাশি: নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ সন্ধিয়ালৈ সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ বাবে আশা আৰু আনন্দৰ দিন হ’ব ৷ কৰ্মত সুফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক, সফল হ’ব ৷ আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ কৰিব ৷

বৃশ্চিক ৰাশি: নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ অধিক পেছাদাৰী কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফলতা ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতি লাভৰ যোগ ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা ৷

ধনু ৰাশি: নতুন গ্রাহক লাভ ৷ হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷

মকৰ ৰাশি: প্রিয় দিন ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । সন্ধিয়াৰ সময়কণ নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে পাৰ কৰিব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফল হোৱাৰ যোগ ৷ উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ কৰ্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷

কুম্ভ ৰাশি: নিজৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কৰ্ম কৰক ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফলতা ৷ উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ কৰ্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷

মীন ৰাশি: আজিৰ দিনটোত পৰিয়াল তথা প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ প্রিয় দিন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস, ভৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্য সফলতাৰ যোগ ৷

TAGGED:

দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসমৰ ৰাশিফল
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.