আজি ১৩ অক্টোবৰ : ৰাশিফল অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ বাবে আজিৰ দিনটো কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে সকলো জানক ৷
১৩ অক্টোবৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : October 13, 2026 at 5:17 AM IST
- মেষ ৰাশি : খং-ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷ নতুনকৈ ব্যৱসায় নকৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : চিন্তা হʼব পাৰে ৷ কর্ম প্ৰভাৱ পৰিব ৷ পেটৰ ৰোগ হ’ব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ নতুনকৈ ব্যৱসায় নকৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : বিপদাৰ আশংকা নাই ৷ কিন্তু কার্য-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : ভাল শৰীৰ ৷ ভাল পাৰিবাৰিক সময়ে দিনটো শুভ কৰিব ৷ ভাগ্য উদয়ৰ দিন ৷ ভাতৃ-ভগ্নীৰ লগতে প্ৰেয়সীৰ লগত সময় কটাৱক ৷ ভ্ৰমণ শুভ ৷ সময় ভাল ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ স্বাস্থ্য ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : লেখক, লিখকৰ দিন ভাল হʼব ৷ লক্ষ্য সফল ৷ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি ৷ শৰীৰটো ভালে নাযাব ৷ পৰিয়াল বা প্ৰিয় সংগীৰ লগত ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷ খং নকৰিব ৷ সাৱধানে থাকক, অন্যথা বিপদত পৰিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিতৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ সৰু যাত্রা বা মন্দিৰ ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷
- মীন ৰাশি : অনৈতিক কাৰ্যকলাপত যুক্ত হ’লে বিপদত পৰিব পাৰে । নিজৰ মুখত লেকাম টানি কথা ক’ব ৷ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ৷ স্বাস্থ্যক লৈ সাৱধানে থাকক । অবৈধ কাৰ্যকলাপত লিপ্ত নহ’ব ।