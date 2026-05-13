কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানো আহক আজিৰ ৰাশিফলত...

Published : May 13, 2026 at 4:06 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ কম সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি বহুতো আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ ভাল দিন ৷ পুৰণি ঘৰটো ন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- কন্যা ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যক ভালদৰে যত্ন লওক ৷ প্ৰশংসা লাভ । আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- তুলা ৰাশি : ভাল দিন ৷ মানসিক শান্তি আৰু স্থিৰতা লাভ ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ ৷ ভাল খবৰ পাব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : ভাল শৰীৰ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ সময় উপভোগ কৰিব ৷ বৃহৎ ধন লাভ ৷ গণেশৰ আৰ্শীবাদত সকলো আপোনাৰ পক্ষত থাকিব ৷ অযথা খৰচ কৰাৰ পৰা নিজকে আঁতৰি থাকক ৷
- ধনু ৰাশি : আজি বহুত লাভ হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷
- মকৰ ৰাশি : বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ সময় কটাব পাৰিব ৷ কোনো পৰ্যটক ক্ষেত্ৰলৈ সুন্দৰ সময় কটাবলৈ যাব পাৰে ৷ নতুন কাৰ্যালয়ৰ বাবে মাটি কিনিবলৈ পৰিকল্পনা কৰক ৷ স্বাস্থ্য ভাল ৷
- কুম্ভ ৰাশি : সৰু-সুৰা দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ আৰম্ভ হʼব ৷ খং-ৰাগ নিয়ন্ত্রণ কৰিব ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ সন্ধিয়াটো ভাল ৷
- মীন ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।