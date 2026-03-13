জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে আপোনাৰ 13 মাৰ্চৰ দিনটো কেনে হ'ব, জানি লওক...
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব ।গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : March 13, 2026 at 6:59 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ জীৱন বিকাশিত কৰা দিন ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ ব্যৱসায়ত খৰচ বৃদ্ধি ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : ভাল দিন ৷ ভাল বন্ধু লাভ ৷ পুৰণি বন্ধু প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ ব্যৱসায়ৰ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধু লাভ ৷
- মিথুন ৰাশি : গণেশৰ আৰ্শিবাদত দিনটো আনন্দৰে পাৰ হ’ব ৷ সমাজ, পৰিয়াল আৰু সম্বন্ধিয়ৰ মাজত আপোনাৰ লোকপ্ৰিয়তাই আপোনাক আনন্দিত কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ ঠাইত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ মানসিক শান্তি বিচাৰি পাব ৷ বন্ধু বা সহকৰ্মীৰ লগত বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ গাড়ী কিনাৰ যুগ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : গ্ৰহৰ অৱস্থান ভাল ৷ দিনটো আনন্দদায়ক আৰু ঘটনাবহুল হৈ উঠিব । সফলতা আৰু আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে । পৰিয়ালৰ লোকে আপোনাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ’ব পাৰিব । ঘৰুৱা পৰিৱেশ ভাল আৰু উৎসৱমুখৰ হৈ থাকিব । প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ কিনাৰ নামত কিছু ব্যয় হ’ব পাৰে ।
- সিংহ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত শুভ দিন যদিও কিছুমান সৰু কথাই আপোনাক খঙাল কৰি তুলিব ৷ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ শৰীৰ ভাল ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল দিন ৷
- কন্যা ৰাশি : আজি বৰ ভাল দিন নহয় ৷ এলাহ আৰু মনোযোগিতাই কামবোৰ সঠিক সময়ত শেষ হ’বলৈ নিদিয়ে ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত কাজিয়া আৰু পৰিয়ালৰ পৰা পোৱা অপমানে আপোনাক অশান্তি দিব ৷ মাতৃৰ শৰীৰক লৈও চিন্তা হ’ব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : ধৰ্মীয় ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰক ৷ ভগবানক ধন্যবাদ দিয়ক ৷ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ গৰম আৰু উত্তেজনৰে ভৰা হ’ব ৷ হাত লোৱা সকলো কাম সফল হ’ব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কথা কওঁতে সাৱধান হওক ৷ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত ঘৰুৱা পৰিস্থিতি জটিল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ লগত হঠাৎ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হ’ব ৷ আপোনাৰ কথাই কাৰোবাক আঘাত দিব ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও পঢ়া বিষয়ত বিশেষ মনোযোগ দিব নোৱাৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু প্ৰেম সম্পর্ক মনোযোগ দিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিলে সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যৰ ভাল ফল লাভ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো বৰ ভাল । এই সময়ছোৱাত আপুনি যি যি লাভ কৰিব, তাৰ কাৰণে আপুনি আনন্দিত হ’ব ৷ নতুন উদ্যোগৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আজি সময়টো বৰ ভাল । সন্মান আৰু জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাব ৷ সন্তানৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ আশা । আয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ ভ্ৰমণত যাব পাৰে ।
- মীন ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহিত বাবে দিনটো শুভ ৷