জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : June 13, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ কিন্তু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ বিবাহৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ আজি প্ৰায় ভাল ৷
বৃষ ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ আবেলি আপোনাৰ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হ’ব ৷ প্ৰায় ভালেই ৷
মিথুন ৰাশি: আপোনাৰ নিকটাত্মীয়সকলে আৰাম কৰিব ৷ বিপৰীতে আপুনি কর্মত ব্যস্ত হৈ থাকিব ৷ কর্মত সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ এই যাত্রাৰ পৰা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কিন্তু প্রতিযোগী বিফল হ’ব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷
সিংহ ৰাশি: নিজৰ মনৰ শুনক ৷ জীৱনৰ বহুতো ক্ষেত্ৰত সফল হ’ব । সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আপোনাৰ ঘৰ উন্নীত গৃহলৈ পৰিণত কৰিব ৷ আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ আপোনাৰ টকা-পইচা নিশ্চিত হ’ব ৷ আনন্দপূৰ্ণ, ভাল দিন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিব ৷
তুলা ৰাশি: ৰং-বিৰঙৰ সাজ-পোছাক পৰিধান কৰাৰ লগতে আনন্দ-স্ফূৰ্তিত থাকিব ৷ কাষৰীয়া সকলো লোকে আপোনাক ভাল পাব ৷ পার্টি হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়াল বা প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ সংযোগত সফলতা লাভ ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: চিন্তা-ভাৱনা নকৰাকৈ কর্ম কৰা হৃদয়ক আঘাত দিব পাৰে ৷ নিজৰ চিন্তাধাৰাত সাল-সলনি নকৰিলে ধ্বংস অনিবাৰ্য ৷ আজিৰ দিনটো বিচাৰত উচিত নহয় । ব্যৱসায়, কর্মত সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
ধনু ৰাশি: শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শ্ৰোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । আপোনাৰ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ দিনটোৰ শেষলৈ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷
মকৰ ৰাশি: আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ আপোনাৰ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়নত শুভ ৷
কুম্ভ ৰাশি: আপোনাৰ আজি ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টি কৰিবলৈ মন যাব পাৰে ৷ শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ ঘটিব । আপোনাৰ জীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ নিজৰ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
মীন ৰাশি: আজি বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে ভাল দিন ৷ বিবাহিত আৰু অবিবাহিত দুয়োৰে বাবে দিন ভাল ৷ আজি মন ৰোমাঞ্চকৰ হৈ পৰিব । নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হ’ব পাৰে ৷