ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদত সোমবাৰৰ দিনটোত কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, জানো আহক...
সোমবাৰে কাৰ ভাগ্য উদয় হ'ব ? কোন কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ বিপদ ? জানো আহক...
Published : July 13, 2026 at 3:25 AM IST
মেঘ ৰাশি : দিনটো বিপদৰ পৰা মুক্ত নহয়, স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰাত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপুনি এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে ৷
বৃষ ৰাশি : আজি কাম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ যিকোনো সৎকৰ্মৰ বাবে আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফল পাব ৷ লক্ষ্যত উপনীত হ’ব ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
মিথুন ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ সন্ধিয়াটো প্ৰায় ভাল হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : দুৰ্ব্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷
সিংহ ৰাশি : কৰ্ম সহজে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব ৷ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক নিশ্চয় লক্ষ্যত সফল হ'ব ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷
কন্যা ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আঁচৰিত নহ'ব, কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হʼব ৷ গান গোৱা, কবিতা আবৃত্তি কৰা, নৃত্য কৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷
তুলা ৰাশি : নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : ব্যৱসায় কর্মত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
ধনু ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফল লাভ ৷ বিবাহিতৰ বাবে আনন্দৰ দিন ৷ ভাগ্য ভাল ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
মকৰ ৰাশি : নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়নৰ কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কঠোৰ কাৰ্য সহজতে কৰি সফল হ’ব ৷
কুম্ভ ৰাশি : শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ আবেলি কাম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায় হʼব প্ৰায় ভাল হʼব ৷
মীন ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷