কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ? জানি লওক মঙলবাৰৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 13, 2026 at 5:22 AM IST
- মেষ ৰাশি : লক্ষ্যত সফল । মহিলাৰ ভাগ্য ভাল । আজি বিপদৰ শংকা নাই । কিন্তু সতৰ্ক থকাটো ভাল ।
- বৃষ ৰাশি : প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ দিন । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে অতি লাভজনক । ব্যৱসায়ীক দিশত প্ৰতিদ্বন্দ্বীক হৰুৱাব । সহকৰ্মীৰ পৰা সহায় বিচাৰিব পাৰে । বন্ধুৰ লগত চিনেমা চাই বা পিকনিকলৈ গৈ আবেলিৰ সময়খিনি আনন্দেৰে কটাব পাৰে ।
- মিথুন ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হওক । প্ৰশংসা লাভ । জীৱন ভাল বন্ধু লাভ । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । কর্মত জীৱন ভাল ।
- কৰ্কট ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে । আবেলি কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । জীৱন ভাল বন্ধু লাভ । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- সিংহ ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি । নতুন কার্য-ব্যৱসায় কৰিব পাৰে । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
- কন্যা ৰাশি : আজি আপুনি মনে মনে থকাই উচিত । চকু আৰু কাণ খোলা ৰাখক কিন্তু মুখ বন্ধ । দিনটো শান্তিৰে পাৰ হৈ যাব দিয়ক । প্ৰাৰম্ভিক অধ্যয়ন নকৰাকৈ খৰধৰকৈ কোনো নতুন কাম আৰম্ভ নকৰিব । স্বাস্থ্যৰ বাবেও এটা সাধাৰণ দিন । পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বৌদ্ধিক চৰ্চা কৰিব পাৰে । কষ্টোপাৰ্জিত ধনৰ বিনিয়োগৰ বাবে ভাল দিন ।
- তুলা ৰাশি : সন্তুলিত আৰু মনোযোগী হ'ব । পুৱা খোজকাঢ়িবলৈ গ’লে অধিক আনন্দিত অনুভৱ কৰিব । নতুন পোছাক আৰু গহনা ক্ৰয় কৰি নিজকে সন্তুষ্ট কৰক । একেসময়তে ব্যয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক । অপ্ৰয়োজনীয় বস্তুত ব্যয় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে । দৰমহা ভাল । নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ।
- ধনু ৰাশি : আশীৰ্বাদৰ বৃষ্টি হ'ব । দিনটো আপোনাৰ বাবে লাভপূৰ্ণ । আয় বা লাভ বৃদ্ধি । আৰ্থিকভাৱে উপকৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা । অত্যাধিক ব্যয় নকৰিব । কোনো ট্ৰেফিক নিয়ম ভংগ নকৰিব । দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- মকৰ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল । নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ।
- কুম্ভ ৰাশি : পেচাদাৰী লোকসকলে দিনটোৰ আৰম্ভণিত সাৱধানতা অবলম্বন কৰিব । আপোনাৰ কনিষ্ঠ আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত শান্ত হৈ থাকক; ই উপকৃত হ'ব । মধ্যাহ্নৰ পিছত কৰ্মস্থলীৰ পৰিৱেশ ভাল । প্ৰমোদ ভ্ৰমণ বা কামৰ বাবে দীঘলীয়া ভ্ৰমণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে । ধৰ্মীয় স্থানৰ দৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- মীন ৰাশি : কর্ম ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ । বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে । প্ৰেমত শুভ ।