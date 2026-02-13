জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো কেনে হ'ব জানি লওক
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ?জানি লওক দিনটোৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : February 13, 2026 at 3:12 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো আপোনাৰ বাবে নিস্তেজ হৈ থাকিব । ভাগৰুৱা, এলেহুৱা আৰু অস্থিৰ অনুভৱ কৰিব । কোনো কাম কৰাৰ ইচ্ছা নহ’ব ৷ সৰুসুৰা কথাত মূৰ গৰম নকৰিব । ঘৰতেই হওক বা কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক, কাকো আঘাত দি কথা নক’ব ।
- বৃষ ৰাশি : ধ্যান কৰক আৰু মনক স্থিৰ কৰক ৷ দিনৰ শেষ ভাগলৈ আপুনি ভাগৰি পৰিব ৷ বচৰ কামৰ হেঁচা আপোনাৰ ওপৰত পৰিব ৷ ভ্ৰমণ শুভ নহ’ব ৷ এলাহ ভাবে আপোনাক বেৰি ধৰিব ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷ খোৱা বোৱাত চকু ৰাখক ৷ নতুন একো আৰম্ভ নকৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : ইন্দ্ৰিয়সুখ পৰিতৃপ্তি আৰু সুখভোগৰ যোগ আছে । বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ সৈতে সাক্ষাৎ হ’ব । বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সুখদায়ক ভ্ৰমণত যাব পাৰে । নতুন কাপোৰ কিনিবলৈ যাব পাৰে । প্ৰেমত শুভ ৷ কামদেৱৰ পুষ্পশ পাব ৷ শাৰীৰিক সুস্থতা, সামাজিক সন্মান আৰু খ্যাতি বহুদূৰলৈ বিয়পি যাব ।
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো আপোনাৰ বাবে ভাল । ঘৰুৱা পৰিৱেশ শান্তিপূৰ্ণ আৰু উত্তম । কিছুমান সুখৰ মুহূৰ্ত সৃষ্টি হ’ব । আজি যি কামেই কৰিব, তাতেই খ্যাতি পাব । শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ থাকিব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে ভাল সময় কটোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ফলদায়ক ।
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব । আঁচৰিত নহ’ব আপুনি আজি ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হʼব ৷ কর্মৰ খাতিৰত দূৰ যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল লাভ হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ অধিক তৰ্ক-বিতৰ্ক নকৰিব ৷ মাতৃৰ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- তুলা ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অ-আমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ কিন্তু ভাল পৰামর্শ হʼব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহিতৰ বাবে ভাল দিন ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি গৈ থাকিব । আৰ্থিক লাভ নিশ্চিত । আজি গোটেই দিনটো আপুনি তজবজীয়া আৰু প্ৰাণৱন্ত অনুভৱ কৰিব । সৰুসুৰা সুখকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে । ঘনিষ্ঠ আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে সুখকৰ কিছু মুহূৰ্ত কটাব । কোনো আনন্দদায়ক আৰু শুভ অনুষ্ঠানৰ নিমন্ত্ৰণ পাব পাৰে । সন্মান আৰু জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ প্ৰবল যোগ আছে ।
- মকৰ ৰাশি : ধৰ্মীয় কামত বেছি মন দিব ৷ তাৰ বাবে কিছু খৰচো কৰিব লগা হ’ব ৷ আইনী বিষয়ৰ কামত বিশেষ চকু ৰখা প্ৰয়োজন ৷ দুৰ্ঘটনা আৰু অপাৰেশ্যৰ পৰা পৰাপক্ষত আঁতৰত থাকক ৷
- কুম্ভ ৰাশি : এটা সফল দিন ৷ ব্যৱসায়ত বহু উন্নতি হ’ব ৷ পুৰণি বন্ধুক লগ পাব ৷ নতুন বন্ধু লাভ ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ সুন্দৰ সময় ৷ বিবাহৰ বাবে প্ৰস্তাৱ পাব বা দিব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷