বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 13, 2025 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । দিনটো প্ৰায় ভাল । বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব । পছন্দৰ কাৰ্য কৰি আনন্দিত হৈ পৰিব । ভাল বন্ধু লাভ । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয়, তেওঁ লাভৱান হ’ব ।
- বৃষ ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্য সফল । কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধু লাভ ।
- মিথুন ৰাশি : পুখুৰী, নদী আদিৰ পৰা দূৰত থাকক । মদ্যপান নকৰিব । আজি গোটেই দিনটো কিবা কথাত অত্যধিক চিন্তাত থাকিব । টোপনিৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে বিবাদত লিপ্ত নহ’ব । ভ্ৰমণ নকৰিব ।
- কৰ্কট ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হʼব । দিনটো আনন্দময় হʼব । খৰচ বৃদ্ধি ।
- সিংহ ৰাশি : এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ কাৰ্যত পৰিব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে । আবেলি সৰু যাত্রা হʼব । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- কন্যা ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব । প্ৰশংসা লাভ । নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব । নিজৰ ব্যৱসায় বা কৰ্মত মনোযোগ দিব । জীৱনত সফল হʼব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- তুলা ৰাশি : দিনটো সাধাৰণ । যুক্তিৰে সকলো কথা কৰিব । খেলিমেলি হʼব পাৰে । আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল সফল লাভ । বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব । জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ।ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
- ধনু ৰাশি : পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ।বিবাহিতৰ বাবে দিনটো ভাল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব । বিয়াৰ সংযোগত সফল ।
- কুম্ভ ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ।
- মীন ৰাশি : সপোনবোৰ সফল হোৱৰ দিশত ৷ ভাল কামৰ ভাল পুৰস্কাৰ পোৱাৰ সময় ৷ কামৰ পৰা অব্যাহতি লৈ অলপ কলা সুলভ কামত মন দিয়ক ৷ বনভোজৰ আয়োজনৰ বাবে উচিত সময় । বন্ধুৰ লগত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেয়সীৰ লগত চিনেমা চাবলৈ যাব পাৰে ৷ সামাজিক অৱস্থাৰো উন্নতিৰ যোগ আছে ৷