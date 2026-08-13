বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো মা লক্ষ্মীৰ দিন... আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ’ব ?
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
Published : August 13, 2026 at 5:04 AM IST
মেষ ৰাশি: আপুনি ল’ৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টি হ’ব পাৰে ৷ প্রতিযোগিতা বা অধ্যয়নত ভাগ ল’ব পাৰে । পুত্ৰী-শিশুৰ সফলতাৰ বাবে আনন্দময় দিন ৷
বৃষ ৰাশি: টকা-পইচাৰ অনিশ্চিতি ৷ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ মানসিক চিন্তা হ’ব পাৰে ৷ সাৱধানে টকা-পইচাৰ খৰচ কৰিব ৷ ধন জমা কৰক ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি ৷ ভাগ্য ভাল ৷
মিথুন ৰাশি: নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ কর্মত প্রতিযোগিতা হ’লেও বিফল হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ আনন্দিত ফল লাভ ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷
কৰ্কট ৰাশি: ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব আৰু বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হ’ব ৷ সহায়, সাহায্য কৰিব পাৰে । নতুন আজ্ঞা পালন কৰিব ৷
সিংহ ৰাশি: টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷ ন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হ’ব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷ টকা ৰাহি-খৰচ ভাল ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: আপুনি স্বাৰ্থ সৃষ্টিকৰ্তা হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷
তুলা ৰাশি: আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পীসুলভ গুণাগুণ আজি ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আপুনি আজি নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হ’ব ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: খেলুৱৈ, অভিযন্তাৰ বাবে আজি প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম লাভ কৰিব ৷ আপোনাৰ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হ’ব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
ধনু ৰাশি: আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল পাব ৷ বন্ধু আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: নতুন ব্যৱসায়, বিচাৰ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ প্রিয় দিন ৷ শিক্ষার্থীৰ ক্ষেত্ৰত উত্তম ফল লাভ ৷ নতুন শিক্ষা, অধ্যয়নত ভাল হ’ব ৷
কুম্ভ ৰাশি: আপুনি আজি সক্ৰিয় হৈ থাকক ৷ আপুনি সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ প্রিয় দিন ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ ভাল হ’ব ৷ আনন্দময় সময় ৷ পৰিয়ালৰ লগত বাহিৰলৈ গ’লে সাৱধানে গাড়ী চলাব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন ৷
মীন ৰাশি: ইফালে-সিফালে আজি নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ পাব ৷ কিন্তু ভাল পৰামর্শই পাব ৷ বন্ধু আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিনটো ভাল হ’ব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷