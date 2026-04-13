কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : April 13, 2026 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি: বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি: গণেশৰ কৃপাত এটা সুন্দৰ দিন পাৰ হ'ব ৷ নতুন ব্যবসায় আৰম্ভ কৰিলে লাভজনক হ'ব ৷ ব্যৱসায়ী আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ ভাল দিন ৷ সহকৰ্মীসকলৰ সহযোগিতাৰ ফলত উন্নতি হ'ব আৰু পদোন্নতি হ'ব পাৰে ৷ ঘৰুৱা পৰিৱেশত আপুনি কৰা সকলো কামতে আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ পৰিয়ালত উপাসনাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে নেতিবাচকতাৰে পূৰ্ণ । আজি আপোনাৰ উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ অভাৱ থাকিব । বিষণ্ণতা দূৰ কৰি ৰখাৰ বাবে আপুনি চেষ্টা কৰিব লাগিব। নিজৰ বিৰক্তি ভাৱক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখক। অপ্ৰত্যাশিত ব্যয়ৰ বাবে সাজু থাকক । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সংঘাত এৰাই চলক। নতুন কোনো কাম হাতত লোৱাৰ বাবে দিনটো ভাল নহয় । নতুন যোগাযোগ আৰু চিনাকীৰ দ্বাৰা একো লাভ নহ’ব । কৰ্মক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰকাৰ কামত অপকৌশল প্ৰয়োগ কৰা চিন্তা দূৰত ৰাখক।
- সিংহ ৰাশি : আজি দিনটো বিপদা হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে ৷ কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব আজি ৷ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু ভাৰসাৰ বাবে নিশ্চয়তা লক্ষ্য সফল হ'ব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- তুলা ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আজি আপুনি বহুতো ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাক কাষত পাব পাৰে ৷ আজি আপোনাৰ নতুন ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ হতাশা নহ'ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ যিজনে ধৈৰ্য্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- মকৰ ৰাশি : আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : মানসিক, শাৰিৰিক আৰু ধৰ্মীয় ভাবে নিজকে সজীৱ হোৱা যেন পাব ৷ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত ফুৰিবলৈ যাব পাৰিব আৰু উপহাৰৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব ৷ ৰাতিৰ আহাৰত ভাবৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব ৷ নিজৰ ভিতৰত পবিত্ৰতা অনুভব কৰিব আৰু যিয়ে আপোনাক অলপ দুখি অনুভব কৰাব ৷
- মীন ৰাশি : লোভ শৰীৰৰ বাবে ভাল নহয় ৷ ভৌতিক বস্তু লাভৰ বাবে পৰিৱেশ সুগম নহয় ৷ নতুন কামত পইচা সদ্যহতে নলগোৱাই ভাল ৷ শৰীৰ ভালে নাযাব আৰু মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে ৷ আপোনাৰ ঘণিষ্ঠ জনৰ লগত মতৰ ভিন্নতা আহিব পাৰে ৷ ধৰ্মীয় কামত খৰচ হ'ব পাৰে ৷