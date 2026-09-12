জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে দিনটোৰ ৰাশিফল ৷ আপোনাৰ শনিবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব, সেয়া জানক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে ৷
Published : September 12, 2026 at 4:58 AM IST
মেষ ৰাশি: নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ কৰিব ৷ বন্ধু তথা প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ দিনটো প্ৰায় ভালেৰেই যাব ৷ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ ৷ কোনো কথা আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন যাব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
বৃষ ৰাশি: সাধাৰণতে আপোনাৰ চতুৰতাৰ বাবে আপোনাক কোনেও মনত নাৰাখে ৷ কিন্তু গণেশৰ কৃপাত আপোনাৰ কাৰ্যৰ বাবে উজলি উঠাৰ দিন সমাগত ৷ মিঠা মাত আৰু ব্যৱহাৰে আপোনাৰ চাৰিওকাষে থকা লোকসকলক প্ৰভাবিত কৰিব ৷ এইকেইদিনত হ’বলগা ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় বৈঠক বা চাকৰিৰ বাবে দিবলগা পৰীক্ষা আদিত সফলতা লাভ কৰিব ৷ আপুনি বিচৰা মানুহৰ লগত মিত্ৰতা সূদৃঢ় হ’ব ৷ নিজৰ সুখানুভুতি কামত লগাব পাৰিব ৷ কৰ্মফল পোৱাত পলম হ’লেও কষ্ট অথলে নাযায় ৷ ধন গোটোৱাৰ বাবে সুন্দৰ সময় ৷
মিথুন ৰাশি: অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ লগতে আবেগিকৰূপে চোৱা-চিতা নকৰিব ৷ ছোৱালীৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ অধিক তৰ্ক নকৰিব ৷ আঁতৰি থকাটোৱে মংগল ৷
কৰ্কট ৰাশি: আজি আপোনাৰ টকা-পইচা অনিশ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ কর্মত প্ৰবল হেঁচা থাকিব ৷ হ’লেও কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ প্রতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ কর্ম প্রতিযোগিতাত কিন্তু বিফল হ’ব ৷ মনোযোগ দিব ৷
সিংহ ৰাশি: আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কিন্তু বন্ধুৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেম-ভালপোৱাৰ সম্পর্কত শুভ ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফলতা ৷ কৰ্মত উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক, সফল হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ লাভ কৰিব ৷ অৱশ্যে সেয়া ভাল পৰামর্শই হ’ব ৷ পৰামর্শ অনুযায়ী কর্মত মনোযোগ দিয়ক, সফল হ’ব ৷ নিজৰ মতে চলিলে সফল হ’ব ৷ পৰিয়াল তথা প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷
তুলা ৰাশি: আপোনাৰ বাবে এটা কঠিন দিন ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কৰ্মবিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: কৰ্ম-ব্যৱসায়ত খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্যত সফলতা ৷ কৰ্মত সুফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷
ধনু ৰাশি: আজি নিজৰ কর্মত মুকলি মুকলি অনুভৱ কৰিব ৷ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ আনন্দময় হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ এটা প্ৰায় ভাল, আনন্দৰে ভৰা দিন ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে প্রিয় দিন ৷ আপুনি ল’ৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
মকৰ ৰাশি: বিবাহিতসকলৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু ভ্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ ৷ প্ৰায় ভাল, আনন্দৰে ভৰা দিন ৷ বিবাহ আৰু সংযোগত সফলতা লাভ ৷
কুম্ভ ৰাশি: নিজৰ খং-ৰাগৰ বাবে আন আন সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ আপোনাৰ সহকৰ্মীয়ে কামসমূহ আধৰুৱা কৰিব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কৰ্মত ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক, সফল হ’ব ৷
মীন ৰাশি: কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’ব ৷ নহ’লে খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতি লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য লাভৰ সম্ভাৱনা ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷