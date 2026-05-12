জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আজি আপোনাৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব...
ৰাশিফল অনুসৰি আজি আপুনি কি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব ? জানি লওক ইটিভি ভাৰত অসমৰ ৰাশিফলত...
Published : May 12, 2026 at 5:35 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আচৰিত নহ’ব, আজি আপুনি কলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ’ব ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ নতুনকৈ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷
বৃষ ৰাশি: আজি আপোনাৰ দিনটো অত্যন্ত ভাল । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ অনুকূল, কাৰণ আজি ব্যৱসায়ৰ সম্প্ৰসাৰণ হ’ব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা উচ্চস্তৰীয় সফলতা পাব পাৰে ৷ চাকৰিয়াল হ’লে ঊৰ্ধ্বতনসকলৰ পৰা সহযোগিতা লাভ কৰিব । সংসাৰত সুখ আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশ বৰ্তি থাকিব । ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকলক লগ পালে আনন্দ বৃদ্ধি পাব ৷
মিথুন ৰাশি: যাত্রা বা ভ্রমণ হ’ব পাৰে, আনন্দময় হ’ব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্মত কৰক ৷ নিজৰ মতে চলিব পাৰিলে সফলতা লাভ কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি: আপোনাৰ কেইবামাহো ধৰি ভাগ্য ভাল নাছিল, সেইবাবে ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো সুখৰ সপোন দেখিব ৷ আজি আপোনাৰ আনন্দৰ দিন ৷ দিনটো প্ৰায় সফল ৷
সিংহ ৰাশি: ব্যৱসায়ত লক্ষ্য সফল ৷ দেশৰ বাহিৰত ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিলে সফলতা অৰ্জন কৰিব ৷ উত্তমৰূপে কথোপকথন কৰা আৱশ্যক, সফল হ’ব ৷ উচিত সময়ত কৰ্ম কৰিলে লক্ষ্য সফল হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: আজি আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত এই পৃথিৱীখন আছে যেন লাগিব । আপুনি ঘৰত আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উৎসাহপূৰ্ণ আৰু উত্তম মানসিকতাৰে থাকিব । বন্ধু আৰু সহকৰ্মীসকলে আপোনাৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা প্ৰকাশ কৰিব আৰু তেওঁলোকে আপোনাক সহায়-সহযোগিতা কৰিব । আপুনি যদি কোনো বেমাৰত ভুগি আছে, তেতিয়াহ’লে সুস্থ হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে । ঘৰ বা পৰিয়ালৰ পৰা সুখবৰ পাব পাৰে । আজি আপুনি নিজৰ কৰ্ম-কুশলতাৰ স্বীকৃতি পাব । প্ৰয়োজনৰ তুলনাত অধিক ব্যয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷
তুলা ৰাশি: আজিৰ দিনটো আন দিনৰ দৰেই পাৰ হ’ব । বিশেষ একো ঘটনা নঘটে । সন্তানৰ বিষয়ে উদ্বেগ বাঢ়িব পাৰে । আপুনি যদি পঢ়ুৱৈ, তেতিয়াহ’লে পঢ়াশুনাত মন বহাব নোৱাৰিব ৷ অৰ্থহীন আৰু বিতৰ্কিত আলোচনাত জড়িত নহ’ব । অন্যথা সুনাম নষ্ট হ’ব পাৰে । নতুন কোনো কাম হাতত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । ভ্ৰমণ এৰাই চলক । ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সৈতে সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ।
বৃশ্চিক ৰাশি: আজি ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ নিজৰ ভাল মনৰ বাবে সক্ৰিয় হ’ব ৷ যোগ অনুশীলন কৰাৰ ইচ্ছা হ’ব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি: আজি নতুন, সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ আনন্দ লাগিব ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হ’ব ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম-ব্যৱসায়ত ভাল, লক্ষ্যত সফলতা ৷
মকৰ ৰাশি: পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কোনো কাজিয়া আৰু বিবাদত লিপ্ত নহ’ব । নম্ৰ আৰু বিনয়ী হৈ থাকিব পাৰিলে আপুনি সমস্যাৰ পৰা দূৰৈত থাকিব পাৰিব । আজি আপুনি শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে । স্বাস্থ্য আপোনাৰ বৰ ভালে নাযাব । চকুৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে । পঢ়ুৱৈসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।
কুম্ভ ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখদায়ক আৰু লাভদায়ক । শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আপুনি অত্যন্ত তজবজীয়া অনুভৱ কৰিব । জাগতিক আৰু আধ্যাত্মিক - এই দুয়ো দিশতেই আপুনি পৰিতৃপ্ত অনুভৱ কৰিব । আপোনাৰ গ্ৰহৰ অৱস্থানে কয় যে আজি পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব, আনন্দ-ফুৰ্তি কৰিব, ভাল ভাল খাদ্য উপভোগ কৰিব, উপহাৰ পাব । গোটেই দিনটো আধ্যাত্মিকভাৱে উজ্জীৱিত হৈ থাকিব ।
মীন ৰাশি: আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷