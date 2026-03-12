12 মাৰ্চ, কোন ৰাশিত আজি মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ বৰষিব ? কোনে ল’ব লাগিব সাৱধানতা, জানো আহক...
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ?জানি লওক দিনটোৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 3:38 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ জীৱন বিকাশিত কৰা দিন । ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব । ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ । ব্যৱসায়ত খৰচ বৃদ্ধি । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
- বৃষ ৰাশি : মেনেজাৰ আৰু প্রশাসকে অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অনাকাংক্ষিত পৰামর্শ পাব । কৰ্ম জীৱন ভাল । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
- মিথুন ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা আছে । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব । এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ।
- কৰ্কট ৰাশি : গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম হ'ব । দিনটো প্ৰায় সফল । নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । প্ৰশংসা লাভ ।
- সিংহ ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হʼব । কর্মৰ বাবে দূৰ যাত্রা হʼব পাৰে । এই যাত্রাই কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰিব ।
- কন্যা ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে । দিনটো ভাল । সফলতা লাভ । সক্ৰিয় অনুভৱ । পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ । গ্ৰহৰ স্থান ভাল । প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼলেও সফল হʼব ।
- তুলা ৰাশি : লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । পার্টী হʼব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত কোনো বিষয়ত ভুল বুজাবুজি হʼব পাৰে ৷ ভুল বুজাবুজি আঁতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷ দিনটো অতি সাধাৰণভানে পাৰ হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আমাৰ নিজৰ ওপৰত থকা আশ্বাস, ভাৰসা ৰাখক । লক্ষ্যত সফল । নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ।
- মকৰ ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে সফল হʼব । উত্তমৰূপে কথোপকথন কৰাৰ আৱশ্যক, সফল হʼব । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ।
- কুম্ভ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । কর্মত শান্ত হৈ থাকিব । নিৰ্ণয় লোৱাত সফল হʼব । খেলিমেলি হʼব পাৰে ।
- মীন ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিলে সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । হতাশা নহব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।