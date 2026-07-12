দেওবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ’ব ? জানিবলৈ পঢ়ক ৰাশিফল
দেওবাৰে কাৰ ভাগ্য উদয় হ'ব ? কোন কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ বিপদ ? জানো আহক...
দৈনিক ৰাশিফল (RKC)
Published : July 12, 2026 at 3:50 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ যুৱক-যুৱতীসকলৰ দিনটো ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ৷
- বৃষ ৰাশি : সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷
- মিথুন ৰাশি : নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকাৱক ৷ ভ্রমণৰ যোগ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযাগ দিব ৷ খং-ৰাগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : দিন ভাল আৰু সফল ! ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ।
- কন্যা ৰাশি : আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ নিজৰ ব্যৱসায়-কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত সম্পর্ক মনোযোগ দিব ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ ভাল বন্ধু লাভ ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷