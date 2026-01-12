জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো কেনে হ'ব জানি লওক
কোনকেইটা ৰাশিৰ বাবে আজিৰ দিনটোত অৰ্থলাভৰ যোগ আছে ? সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব কোন কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকা ? পঢ়ক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল ৷
জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো (ETV Bharat)
Published : January 12, 2026 at 7:17 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপুনি সামাজিক স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে । আৰ্থিক লাভৰ যোগ আছে । আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন সুখ আৰু পৰিতৃপ্তিৰে ভৰি পৰিব । আজি আপুনি বৌদ্ধিক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, কিন্তু ভাবি চিন্তি কথা পাতিব । আজি আপোনাৰ মন অনেক চিন্তাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব । আপোনাৰ মন আজি সন্তোষজনক হৈ থাকিব আৰু এই মনোভাৱৰ দ্বাৰা আপোনাৰ লাভো হ’ব পাৰে ।
- বৃষ ৰাশি : আজি আপুনি কর্ম-ব্যৱসায় আদিত অধিক ব্যস্ত হ'ব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ'ব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কর্মত প্ৰভাৱান্বিত হ'ব ৷ আপোনাৰ ভাল মনৰ বাবে সক্ৰিয় যোগ-অনুশীলন কৰা ইচ্ছা হ'ব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : স্বামী বা স্ত্ৰী আৰু সন্তানৰ স্বাস্থ্যক লৈ এই সপ্তাহটো চিন্তাত থাকিব । তৰ্ক-বিতৰ্কৰ পৰা দূৰত থকাই ভাল । আপোনাক লাঞ্ছনা কৰাৰ সুযোগ কাকো নিদিব । বন্ধুসকলৰ নামত ব্যয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আপুনি । পেটৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে । কোনো কামৰ একেবাৰে আৰম্ভণিত ব্যৰ্থতাৰ আশংকা আছে । যিমান দূৰ পাৰে ভ্ৰমণ এৰাই চলক ।
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ কঠিন দিন হ'ব পাৰে ৷ দিনটো খেলিমেলি হ'ব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ'ব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম-বিধিত অধিক ব্যস্ত হ'ব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল লাভ হ'ব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি কর্ম-ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হ'ব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ'ব । শান্ত হৈ কাম কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হ'ব ৷ সন্ধিয়ালৈ সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ'ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হ'ব ৷
- কন্যা ৰাশি : আপোনাৰ যুক্তি আৰু চিন্তাধাৰাই সমস্যাত পেলাব পাৰে । লক্ষ্যত সফল হ'ব, কিন্তু বন্ধুৰ সৈতে মনোমালিন্য হ'ব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্কত ভাল । কিন্তু নিজৰ সৌন্দৰ্য্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক ।
- তুলা ৰাশি : আপোনাৰ শান্ত বা মধুৰ কথা-বতৰাই আনক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । আপোনাৰ পৰিয়ালৰ শুভ কামত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব । পৰিয়ালক যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলিলৈ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভৰ যোগ আছে । সতৰ্ক হৈ থকা উচিত । খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে । টকা-পইচা খৰচ সাৱধানে কৰিব । ধন জমা কৰক । নতুন কাম-ব্যৱসায়ত নিশ্চিত নহ'ব । ভাগ্যৰ উদয় হ'ব ।
- ধনু ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ফলদায়ক । আজি আপুনি আৰ্থিক, সামাজিক আৰু ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব পাৰে । আপুনি প্ৰিয়জনৰ সৈতে প্ৰমোদ ভ্ৰমণত যাব পাৰে । ব্যৱসায়ত ভাল । সংসাৰত অশান্তি দূৰ হ'ব । বিবাহ উপযোগীসকলে আদৰ্শ পাত্ৰ-পাত্ৰি লাভ কৰিব ।
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ পৰিয়ালটো আজি আপোনাৰ বাবে আনন্দৰ কাৰণ হ'ব পাৰে । বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনক লগ পাই আপুনি আনন্দ পাব পাৰে । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ধনৰ যোগাৰ কৰাৰ সময়ত সমস্যাত পৰিব পাৰে । কিন্তু সমস্যাত পৰিলেও আপোনাৰ লাভহে হ'ব । কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি অধিক ধন আৰু অধিক সন্মান অৰ্জন কৰিব । আপোনাৰ কামত আপোনাৰ জ্যেষ্ঠজন সন্তুষ্ট হ'ব । সাৱধানে থাকক, দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- কুম্ভ ৰাশি : আজি আপোনাৰ ভাল চিন্তা-ধাৰাবোৰ মনলৈ আহিব । পদোন্নতিৰ যোগ আছে । প্ৰশংসা লাভ কৰিব । দিনটো প্ৰায় ভালে যাব । ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে সুফল পাব ।
- মীন ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ'ব, লক্ষ্যত উপনীত হ'ব । কৰ্মক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলেহে সফলতা আহিব । আপোনাৰ আজি ভাগ্য উদয় হ'ব । সময় উলিয়াই কিছু আৰাম কৰক ।