কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক

কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ? জানি লওক, ইটিভি ভাৰত, অসমৰ ৰাশিফলত...
Published : February 12, 2026 at 4:35 AM IST
মেষ ৰাশি : অবৈধ বা অনৈতিক কামৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ কৰ্মস্থলীত পৰিবেশ অলপ অনুপযুক্ত যেন অনুভৱ হ’ব পাৰে; জ্যেষ্ঠসকলে আপোনাৰ সিদ্ধান্তক সমৰ্থন নকৰিবও পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰজেক্ট সম্পূৰ্ণ কৰাত পলম হ’ব পাৰে ৷ পথৰ দাঁতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰিব, পাচন তন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বৃষ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে | আজি আপুনি নিজৰ জীৱন-যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব | প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব | বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব | বিবাহিত বাবে দিন শুভ |
মিথুন ৰাশি : আজিৰ দিনটোত আপুনি সুস্থ, ধনী আৰু জ্ঞানী হৈ থাকিব ৷ নিশ্চিতভাৱে এই আনন্দদায়ক দিনটোৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গ আৰু প্ৰিয়জনৰ লগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ ইতিবাচক শক্তিয়ে সকলো দিশতে জয় লাভ কৰাৰ এক মনোভাৱ প্ৰদান কৰিব ৷ সহকৰ্মীসকলেও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব ৷
কৰ্কট ৰাশি : দিনটো শুভ হ’ব ৷ অৱশ্যে পেটৰ অসুখ হ’ব পাৰে; নিশ্চিত কৰক যে আপুনি বাহিৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰি সংক্ৰমণৰ চিকাৰ নহয় ৷ মধ্যাহ্নৰ পিছত, বিৰক্তিকৰ পুৱাৰ অৱসান হ’ব আৰু মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হোৱা দেখা যাব ৷ কাৰ্যালয়টো, বন্ধুত্বপূৰ্ণ পৰিবেশ থাকিব আৰু সহকৰ্মীসকলে সহায় আগবঢ়াব ৷ দিনটোৰ পিছৰ ভাগত আপুনি অসম্পূৰ্ণ কাম সমাপ্ত কৰিব পাৰিব ৷
সিংহ ৰাশি : প্ৰতিৰোধ চিকিৎসাতকৈ উত্তম, এই ভাৱধাৰা মানি চলিলে আজিৰ দিনটোত আপুনি সফলতা লাভ কৰিব ৷ ইতিবাচক চিন্তা কৰক, স্বাস্থ্য সংক্ৰান্তীয় সমস্যাত জটিলতা এৰাই চলক আৰু আপোনাৰ আক্ৰমাণাত্মক প্ৰবৃত্তিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ ব্যয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক আৰু বিনিয়োগত লোকচান হ’ব পাৰে ৷ তথাপিও ভৱিষ্যতত বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰিবৰ বাবে এটা ভাল দিন ৷ বৌদ্ধিক যুক্তিতৰ্ক আৰু আলোচনাৰ পৰা আঁতৰত থাকক ৷
কন্যা ৰাশি : দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত গ্ৰহসমূহ আপোনাৰ পক্ষত দেখা গৈছে ৷ প্ৰিয়জনৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক উন্নত হ’ব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি লাভাম্বিত হ’ব ৷ সম্পৰ্কীয় লোকৰ লগত হোৱা বিবাদে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত আঘাত সানিব পাৰে ৷ মাতৃৰ স্বাস্থ্য চিন্তাৰ বিষয় হ’ব পাৰে; লক্ষ্য ৰাখক ৷ পানীৰ পৰা আঁতৰত থাকক ৷
তুলা ৰাশি : দিনটোৰ আৰম্ভণি বহুত ভাল ধৰণেৰে নহ’বও পাৰে, কিন্তু, দুপৰীয়াৰ পিছত সকলো ঠিক হ’ব ৷ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটি ক্লান্তি, উদ্বেগ আৰু নেতিবাচক মনোভাৱ হ’ব পাৰে ৷ যোগাসন আৰু ধ্যান কৰি তাৰপৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে ৷ আপুনি নতুন প্ৰকল্প আৰু কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ বিৰোধীয়েও পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে, দৃঢ় নিশ্চয়তা বিশৃঙ্খলতা হোৱা দেখা দিব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত মনোযোগ দিব | নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব |
ধনু ৰাশি : দিনটো সমস্যা জৰ্জৰিত হ’ব যদিও, সন্ধিয়া অতি সুবিধাজনক হ’ব ৷ দ্ৰুতগতিত গাড়ী নচলাব, দূৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অস্ত্ৰোপচাৰ এৰাই চলক ৷ বিনোদনত ব্যয় বৃদ্ধি হৈ, জেপ খালী হ’ব পাৰে ৷ ধৈৰ্য্য ধৰক আৰু তৰ্ক কৰা আৰু জটিলতা সৃষ্টি কৰাৰ পৰা আতঁৰত থাকক ৷
মকৰ ৰাশি : পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীৰ বাবে দিনটো ফলপ্ৰসূ হ’ব ৷ ঘৰৰ পৰিবেশে দুপৰীয়ালৈকে আপোনাক আনন্দদায়ক আৰু আৰামদায়ক হৈ থাকিব ৷ দুপৰীয়াৰ পিছত, কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হ’ব পাৰে ৷ ব্যয় সীমিত কৰক, অতিৰিক্ত ব্যয়ে জেপ খালী কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ সন্মান হানি কৰিব পৰা পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
কুম্ভ ৰাশি : সকলো দিশতেই ফলদায়ক পৰিণাম লাভ কৰিব ৷ পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি আৰু প্ৰশংসাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ স্বাস্থ্যও অতি উত্তম স্থিতিত থাকিব ৷ বন্ধু আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত পিকনিক বা প্ৰমোদ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা উত্তম হ’ব ৷ গাৰ্হস্থ্য দিশত, সকলো সুখদায়ক আৰু আৰামদায়ক হ’ব, পৰিয়ালৰ লোকসকলে সংগ দিব ৷ সন্তানে নিজৰ ক্ষেত্ৰত ভাল অগ্ৰগতি লাভ কৰি আপোনাক সন্তুষ্ট আৰু নিশ্চিন্ত কৰিব ৷
মীন ৰাশি : লিখা-মেলা বা বৌদ্ধিক আলোচনা আৰু কামত লিপ্ত হৈ সৃষ্টিশীল আৰু বিশেষণাত্মক কাৰ্য্য কৰাৰ বাবে এটা উত্তম দিন ৷ যদি আপুনি ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা কৰি থৈছে, তেন্তে প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে উচিত সময় ৷ আপুনি অধিগ্ৰহণ কৰা যিকোনো কামতে সফলতা লাভ কৰিব ৷ আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ শৰীৰৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, কিন্তু সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু সুখদায়ক ঘৰুৱা পৰিবেশত অতি সহজেই সুস্থ অনুভৱ কৰিব ৷ বিদেশত বাস কৰা সম্পৰ্কীয় লোকৰ পৰা ভাল খবৰ অহাৰ আশা আছে ৷