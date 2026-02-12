কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ?জানি লওক দিনটোৰ আপোনাৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat- File photo)
Published : February 12, 2026 at 3:22 AM IST
- মেষ ৰাশি : প্ৰতিটো পদক্ষেপৰ প্ৰতি লক্ষ্য দিয়ক । অবৈধ বা অনৈতিক কামৰ পৰা আঁতৰি থাকক । কৰ্মস্থলীত পৰিৱেশ অলপ অনুপযুক্ত যেন অনুভৱ হ’ব পাৰে ৷ জ্যেষ্ঠসকলে আপোনাৰ সিদ্ধান্তক সমৰ্থন নকৰিবও পাৰে । গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাটো অন্য দিনলৈ পিছুৱাই দিয়ক । সন্তানৰ লগত পাৰ্থক্যৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ বিবাহিত বাবে দিনটো শুভ ৷
- মিথুন ৰাশি : দিনটোত ভাল ৷ সুস্থ, ধনী আৰু জ্ঞানী হৈ থাকিব । নিশ্চিতভাৱে এই আনন্দদায়ক দিনটোৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব ৷ বন্ধুবৰ্গ আৰু প্ৰিয়জনক লগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ।
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো শুভ ৷ অৱশ্যে পেটৰ অসুখ হ’ব পাৰে ৷ মধ্যাহ্নৰ পিছত, বিৰক্তিকৰ পুৱাৰ অৱসান হ’ব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ৷
- সিংহ ৰাশি : মানসিক অস্থিৰতা, চিকিত্সাগত অসুস্থতা আৰু অস্থিৰ সম্পৰ্কৰ বিৰুদ্ধে নিজকে সুৰক্ষিত কৰক । ইতিবাচক চিন্তা কৰক, স্বাস্থ্য সংক্ৰান্তীয় সমস্যাত জটিলতা এৰাই চলক ৷ আপোনাৰ আক্ৰমাণাত্মক প্ৰবৃত্তিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । ব্যয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক ৷ বিনিয়োগত লোকচান হ’ব ৷ বৌদ্ধিক যুক্তিতৰ্ক আৰু আলোচনাৰ পৰা আতঁৰত থাকক ।
- কন্যা ৰাশি : দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত গ্ৰহসমূহ আপোনাৰ পক্ষত দেখা গৈছে । প্ৰিয়জনৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত হ’ব ৷ দিনটোৰ পিছত ভাগত অলপ সতৰ্ক হোৱা উচিত, শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে ৷ সম্পৰ্কীয় লোকৰ লগত হোৱা বিবাদে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কত আঘাত সানিব পাৰে । পানীৰ পৰা আঁতৰত থাকক ।
- তুলা ৰাশি : দিনটোৰ আৰম্ভণি বহুত ভালধৰণেৰে নহ’বও পাৰে, কিন্তু, দুপৰীয়াৰ পিছত সকলো ঠিক হ’ব ৷ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটি ক্লান্তি, উদ্বেগ আৰু নেতিবাচক মনোভাৱ হ’ব পাৰে । যোগাসন আৰু ধ্যান কৰি তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে । আক্ৰমণাত্মক প্ৰবৃত্তিয়ে আপোনাক দমন কৰিব পাৰে ৷ ঘৰ আৰু কাৰ্যালয়ত জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । সন্ধ্যা বেলা, ঘৰত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ নিৰ্দ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’ব, খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হ’ব যদিও, সন্ধ্যাটো অতি সুবিধাজনক হ’ব । দ্ৰুতগতিত গাড়ী নচলাব, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অস্ত্ৰোপাচাৰ এৰাই চলক । বিনোদনত ব্যয় বৃদ্ধি হৈ জেপ খালী হ’ব পাৰে । ধৈৰ্য ধৰক ৷ তৰ্ক কৰা আৰু জটিলতা সৃষ্টি কৰাৰ পৰা আতঁৰত থাকক । ঘৰৰ পৰিৱেশ প্ৰতিকূল হ’ব ৷ মধ্যাহ্নৰ পিছত, সকলো নিজৰ স্থানলৈ উভতি যাব । স্বাস্থ্যৰো উন্নতি ঘটিব । ব্যক্তিগত দিশত, আপুনি আনন্দ আৰু সন্তুষ্টি লাভ কৰিব ।
- মকৰ ৰাশি : পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীকৰ বাবে দিনটো ফলপ্ৰসূ হ’ব । ঘৰৰ পৰিৱেশে দুপৰীয়ালৈকে আনন্দদায়ক আৰু আৰামদায়ক হৈ থাকিব । দুপৰীয়াৰ পিছত, কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হ’ব পাৰে । নিজৰ বক্তব্যক নিৰীক্ষণ কৰক, নহ’লে পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত বিবাদ হৈ পৰিস্থিতি অধিক গম্ভীৰ হৈ পৰিব পাৰে । ব্যয়ক সীমিতি কৰক, অতিৰিক্ত ব্যয়ে জেপ খালী কৰিব পাৰে । সন্মান হানি কৰিব পৰা পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰি থাকক ।
- কুম্ভ ৰাশি : সকলো দিশতেই ফলদায়ক পৰিণাম লাভ কৰিব । পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি আৰু প্ৰশংসাৰ সম্ভাৱনা আছে । স্বাস্থ্যও অতি উত্তম স্থিতিত থাকিব । বন্ধু আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত পিকনিক বা প্ৰমোদ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা উত্তম হ’ব । গাৰ্হস্থ্য দিশত, সকলো সুখদায়ক আৰু আৰামদায়ক হ’ব, পৰিয়ালৰ লোকসকলে সংগ দিব । সন্তানে নিজৰ ক্ষেত্ৰত ভাল অগ্ৰগতি লাভ কৰি সন্তোষ্ট আৰু নিশ্চিন্ত কৰিব ।
- মীন ৰাশি : লিখা-মেলা বা বৌদ্ধিক আলোচনা আৰু কামত লিপ্ত হৈ সৃষ্টিশীল আৰু বিশেষণাত্মক কাৰ্য কৰাৰ বাবে এটা উত্তম দিন । যদি আপুনি ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা কৰি থৈছে, তেন্তে প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে উচিত সময় । আপুনি অধিগ্ৰহণ কৰা যিকোনো কামতে সফলতা লাভ কৰিব । আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা আছে । শাৰীৰিক অৱনতি ঘটিব পাৰে, কিন্তু সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আৰু সুখদায়ক ঘৰুৱা পৰিৱেশত অতি সহজেই সুস্থ অনুভৱ কৰিব । বিদেশত বাস কৰা সম্পৰ্কীয় লোকৰ পৰা ভাল খবৰৰ অহাৰ আশা আছে ।