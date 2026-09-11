কোন ৰাশিৰ লোকে সফলতা লাভ কৰিব, কোন ৰাশিৰ লোক কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
Published : September 11, 2026 at 5:24 AM IST
মেষ ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ প্ৰশংসিত হʼব, তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ প্ৰায় সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷
মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ চকুৱে কষ্ট দিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ প্ৰাৰ্থনা কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি : জীৱনৰ বহুতো ক্ষেত্ৰত সফল হʼব । সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
সিংহ ৰাশি : বিশ্বাসী দিন হʼব ৷ বিপদাশঙ্কা নহয়, দিন প্ৰায় সফল হʼব ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকা ভাল ৷ বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
কন্যা ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগ কাৰণত সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়াল, বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷
তুলা ৰাশি : দিন ভাল হʼব ৷ ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷ কার্য জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ পৰিয়াল আৰু প্ৰেম সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কার্য জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব, নাম আৰু সুনাম হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত নহʼব ৷ ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷ বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি : শৰীৰ আজি বৰ ভালে নাযাব ৷ মানসিক উদ্বিগ্নতা শৰীৰৰ অসুষ্ঠতাৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ত খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হ’ব ৷ আপুনাৰ ব্যৱহাৰ সলনি কৰক ৷ সাৱধানে সকলো কামত মনোনিবেশ কৰক আৰু প্ৰতিযোগিতা আৰু দ্বন্দ্বৰ পৰা আতঁৰি থাকক ৷
মকৰ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালত ঔষধ কিনাৰ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ তেনেকুৱাত সদায় যোগ-অনুশীলন কৰা ভাল ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
কুম্ভ ৰাশি : প্ৰেম সম্পর্কত ভাল ৷ বিশ্বাসী দিন হʼব ৷ লক্ষ্য সফল হʼব ৷ প্ৰশংসিত হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ দিন হʼব ৷
মীন ৰাশি : স্বাস্থ্য ভাল, ভাতৃ-ভগ্নীৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ কার্য্য জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷