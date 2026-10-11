কোন ৰাশিৰ লোকৰ বাবে দিনটো ভাল, কোন ৰাশিৰ আছে পদোন্নতিৰ যোগ... সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : October 11, 2026 at 6:56 AM IST
- মেষ ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আজি বিপদাশঙ্কা নহয়, দিন প্ৰায় ভাল, সফল হʼব ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ৷ বিপদাশঙ্কা কৰ্মক সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপুনি আজিৰ দিনটোত সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব। ভাল হʼব, প্ৰায় সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷
- সিংহ ৰাশি : পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত মন নিমিলিব পাৰে । আজি আৰ্থিক লাভ হ’ব পাৰে । দুপৰীয়া পিছত, প্ৰতিটো পদক্ষেপ ভাবি চিন্তি ল’ব । ভাতৃৰ পৰা উপকৃত হ’ব ।
- কন্যা ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : পৰিয়াল বা প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷ কর্মত বাহিৰলৈ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : জীৱন সংগী নিৰ্বাচনৰ বাবে অতি শুভ দিন । আয় বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু ব্যৱসায়ৰ বিকাশ হ’ব পাৰে । বন্ধুবৰ্গৰ লগত প্ৰমোদ ভ্ৰমণত আনন্দ লাভ কৰিব । দুপৰীয়াৰ পিছত আপুনি খঙাল আৰু আক্ৰমণাত্মক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- ধনু ৰাশি : কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কর্ম প্রতিযোগীয়ে প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কর্ম প্রতিযোগিতাত কিন্তু বিফল হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয়তা অনুভৱ হʼব । ভাল হʼব । প্ৰায় সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব। প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ভাল ফল হʼব ৷ আপুনি আপোনাৰ পছন্দ কার্য্য-ব্যৱসায়ত যোগদান দিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আজি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ বহু দিনৰ প্ৰেমক পাব পাৰে ৷ আপুনি পত্নীক সুন্দৰ উপহাৰ দিব ৷ আপোনাৰ আৰ্ট আৰু নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷