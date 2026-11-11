কোন ৰাশিৰ আছে বাধা, কোন ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : November 11, 2026 at 6:33 AM IST
- মেষ ৰাশি : বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন হʼব ৷ আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷
- মিথুন ৰাশি : নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন, কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব পাৰে ৷ কিন্তু হতাশা নহ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : যুক্তিসূত্ৰ সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় কৰাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ ব্যৱসায়-কৰ্ম জীৱন ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ গতিকে ধৈৰ্য ধৰক আৰু ভগবানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আৰু নিজকে আৰু বেছি বুজন ব্যক্তিৰ পৰিচয় দিয়ক ৷ মানুহৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰক ৷ ভ্ৰমণ বাতিল কৰক ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : যুক্তিসূত্ৰ সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লওক ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- ধনু ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ কৰিব লাগিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহৰ সংযোগত সফল ৷
- কুম্ভ ৰাশি : বিবাহৰ সংযোগত সফল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
- মীন ৰাশি : এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱ পৰিব ৷ দুৰ্ভাগ্য হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল নহয় ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷