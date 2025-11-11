বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : November 11, 2025 at 4:38 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি বিপদাশঙ্কা নহয়, দিন প্ৰায় সফল হʼব ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বন্ধুবৰ্গ, কার্য-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপুনি আজি আবেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি আপুনি বহুত আবেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ জীৱনত ভাল সফলতা লাভ হʼব ৷ দিন প্ৰায় ভাল হʼব ৷ মনোৰঞ্জনত খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : আজি আপুনি যুগল স্থিতি সম্মুখীন হʼব ৷ দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি, হতাশা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে স্বাস্থ্য ভাল ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাত সফল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো ভাল সফল হʼব ৷ আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷ দিনটো আপোনাৰ গ্ৰহ ভাল হয় ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : মানসিক চিন্তা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে; তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷